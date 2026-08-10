Balapur Firing Incident: शेतकऱ्याचा भरदिवसा गोळ्या झाडून खून; शेतीचा वाद; अंधाधुंद गोळीबार; आरोपी फरार, अकोल्यात खळबळ

बाळापूर: शेतीच्या जमिनीच्या जुन्या आणि विकोपाला गेलेल्या वादातून एका शेतकऱ्यावर अंधाधुंद गोळीबार करून त्याचा जागीच निर्घृण खून केल्याची अतिशय धक्कादायक आणि संतापजनक घटना बाळापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील निंबी (मालोकर) येथे घडली आहे. रविवारी (ता.९) भरदिवसा घडलेल्या या थरारक हत्याकांडामुळे संपूर्ण अकोला जिल्हा हादरून गेला असून, निंबी मालोकर गावात तीव्र घबराट व प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .अमोल गजानन मालोकर (वय ४५, रा. निंबी मालोकार) असे खून झालेल्या दुर्दैवी शेतकऱ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमोल मालोकर यांच्याशी शेतजमिनीच्या वादावरून गेल्या काही काळापासून गंभीर वितुष्ट सुरू होते. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीही या जमिनीच्या संदर्भात पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. रविवारी (ता.९) दुपारी अमोल मालोकर हे त्यांच्या शेतात असताना आरोपी तेथे पोहोचला आणि दोघांमध्ये पुन्हा वाद पेटला..Maha Livestock Insurance Scheme: पशुधन विम्याचा भार होणार हलका; ८५ टक्के अनुदानावर मिळणार विमा. या वादाचा भडका उडताच आरोपीने जवळ बाळगलेले बेकायदेशीर पिस्तुल काढून अमोल यांच्यावर थेट गोळीबार केला. पाठीत आणि पायात गोळ्या घुसल्याने अमोल मालोकर हे रक्ताच्या थारोळ्यात शेतातच कोसळले आणि त्यांचा तडफडून जागीच मृत्यू झाला. हत्येचा थरार घडवल्यानंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पोबारा केला..पोलिस प्रशासनाला आव्हान जमिनीच्या वादात थेट बेकायदेशीर पिस्तुलचा वापर करून झालेली ही हत्या पोलिस प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन व बाळापूरचे ठाणेदार प्रकाश झोडगे यांनी त्यांच्या ताफ्यासह घटनास्थळ बाळापूर : निंबी मालोकार शेतशिवारात दाखल झालेले पोलिस..Iran Hormuz: होर्मुझसाठी इराणच्या नव्या अटी; ‘यूएई’च्या जहाजावर हल्ला, येमेनचे हौथींवर हल्ले."घटनेचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास सुरू आहे. तक्रारदारांनी काही संशय व्यक्त केला असून, त्या दृष्टीने पोलिस चौकशी करत आहेत. प्राथमिक तपासात साधारण सहा गोळ्या झाडल्याचे दिसून येत आहे. भक्कम पुरावे प्राप्त होताच आरोपीला निष्पन्न करून त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."- गजानन पडघन, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, बाळापूर.गाठून पंचनामा केला व मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. सदर हत्या शेतीच्या वादातूनच झाल्याची प्राथमिक माहिती असली, तरी वृत्त लिहीपर्यंत पोलिसांनी आरोपीची ओळख अथवा नाव अधिकृतपणे निष्पन्न केलेले नव्हते. अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्याचा तातडीने सुगावा लावण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके विविध दिशेने रवाना करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.