Akola News : पुढील महिन्यात मुलाचं लग्न ठरलेलं असताना शेतकार्याने संपवले जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर!

Farmer Death : अकोला जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याचा मृत्यू नोंदला गेला. आर्थिक ताणामुळे परिस्थिती संवेदनशील आहे, कुटुंबीयांचे समर्थन आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील घुसर शिवारात कर्जबाजारीपणाच्या तणावातून एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (19 जानेवारी) सायंकाळी सुमारे 6 वाजताच्या सुमारास घडली. राजू श्याम गोपनारायण (वय 50) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

