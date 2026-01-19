Akola News : पुढील महिन्यात मुलाचं लग्न ठरलेलं असताना शेतकार्याने संपवले जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर!

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील घुसर शिवारात कर्जबाजारीपणाच्या तणावातून एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (19 जानेवारी) सायंकाळी सुमारे 6 वाजताच्या सुमारास घडली. राजू श्याम गोपनारायण (वय 50) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..विशेष म्हणजे, राजू गोपनारायण यांचा मुलगा तुषार याचे पुढील महिन्याच्या 22 तारखेला लग्न ठरले होते. घरात आनंदाचे वातावरण असतानाच अचानक घडलेल्या या घटनेने कुटुंबीयांवर मोठा मानसिक आघात झाला आहे..Akola Crime : अकोल्यात जुन्या वादातून दोन गटात हाणामारी; मोठी उमरी परिसरात तणाव; चौघांवर गुन्हा!.राजू गोपनारायण यांच्याकडे सुमारे 74 गुंठे (पावणे दोन एकर) शेती होती. शेतीच्या मशागतीसाठी तसेच घरगुती गरजांसाठी त्यांनी बँक व खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, वाढता कर्जबोजा, परतफेडीचा तगादा आणि सततची आर्थिक चणचण यामुळे ते मानसिक तणावाखाली होते, अशी प्राथमिक माहिती आहे..शेतात मृतावस्थेत आढळलेसायंकाळी ते घरी नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेतला. परिसरात शोध घेऊनही ते न सापडल्याने मुलगा तुषार व नातेवाईक शेतात गेले. तेथे राजू गोपनारायण हे मृतावस्थेत आढळून आले. ही घटना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात घडली. या आत्महत्येने गोपनारायण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, शेतकरी कर्जबाजारीपणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. संबंधित यंत्रणांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.