दुष्काळात जगायचं कसं? कर्जासाठी शेतकऱ्याचं घरच केलं सील, कुटुंब उघड्यावर! सीलला हात लावला तर कारवाईचा इशारा... सरकारचे आदेश कागदावरच?

अकोला : राज्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले असतानाच, अकोला जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याच्या घरावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. बाळापूर तालुक्यातील निंबा गावात गोपाल राठोड या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे घर महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सील केले. या कारवाईमुळे राठोड यांच्या कुटुंबासमोर निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, दुष्काळात कर्जवसुली न करण्याच्या सरकारी आवाहनाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..एक लाखाचे कर्ज, ४४ हजारांची परतफेडगोपाल राठोड यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीकडून एक लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ४४ हजार रुपये त्यांनी परत केले होते. मात्र, कोरोनामुळे २०२० पासून त्यांच्या कर्जाची परतफेड थकीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ५५ हजार रुपये बाकी होते. त्याचे व्याजासहीत आता ३ लाख रूपये झाले. दरम्यान कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या घरावर जप्तीची कारवाई केली..दुपारच्या सुमारास पोलीस बंदोबस्तात आणि वकीलांच्या उपस्थितीत फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी घराला जप्तीचे सील लावले. या कारवाईमुळे राठोड कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या आहेत..दोन एकर शेती, कुटुंबाच्या निवाऱ्याचा प्रश्नगोपाल राठोड यांच्याकडे दोन एकर शेती आहे. त्यांच्या कुटुंबात विवाहित मुलगा आणि लहान मुले आहेत. घरच सील करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्जाच्या परतफेडीअभावी झालेल्या या कारवाईचा थेट परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या राहण्याच्या व्यवस्थेवर झाला आहे..Sangli Farmer Loan Waiver : 30 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 204 कोटींची कर्जमाफीची रक्कम जमा; चौथ्या यादीत 8 हजार जणांचा समावेश, 'आधार' प्रमाणिकरण पूर्ण करणे गरजेचे!.सरकारच्या आवाहनानंतरही कारवाईदुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करू नये, असे आवाहन सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्या, पतसंस्था आणि बँकांना केले आहे. मुख्यमंत्री स्तरावरूनही यासंदर्भात ठोस आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. असे असतानाही निंबा गावात शेतकऱ्याच्या घरावर जप्तीची कारवाई झाल्याने सरकारी आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यातील ही घटना चर्चेत आली आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुली थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले असताना, न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या या कारवाईमुळे सरकारी निर्देश आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्यातील अंतराचा मुद्दा समोर आला आहे. आता अशा कंपन्यांच्या कारवायांबाबत सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे..Gokul Chairman Election : 'वडिलांच्या कष्टाची परतफेड म्हणून मुलाला अध्यक्ष करा'; शशिकांत पाटील यांच्यासाठी चुयेकरांच्या स्मारकासमोर ग्रामस्थांचे साकडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.