Akola News: योजना भरपूर, लाभ अपुरा; शेतकरी अजूनही संकटाच्या विळख्यात

अकोला: जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असल्या, तरी प्रत्यक्षात या योजनांचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. या स्थिमीमुळेच जिल्ह्यात २००१ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तीन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. .या आत्महत्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या जिल्हा मुख्यालयाच्या जवळपास असलेल्या अकोला तालुक्यातील गावांमध्येच झाल्या आहेत. त्यामुळे अकोला शहरापासून जवळ असलेल्या गावांमध्येच शासकीय योजनांचा अपुरा लाभ पोहोचत असल्याचे अधोरेखित होत आहे..शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना सुरू केले आहेत. परंतु माहितीचा अभाव, जटिल प्रशासकीय प्रक्रिया, तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे अनेक पात्र शेतकरी योजनाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. परिणामी, आर्थिक अडचणींचा सामना करताना त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढत असून, काही ठिकाणी आत्महत्यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जात आहे..तज्ज्ञांच्या मते, केवळ योजना जाहीर करून उपयोग होत नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोच सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन, सुलभ प्रक्रिया आणि वेळेवर मदत मिळणे गरजेचे आहे, यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणावरून दिसून येत आहे.दरम्यान, शासनाने या योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा, कल्याणकारी योजनांची संख्या वाढूनही शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्हशेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व आरोग्यविषयक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने प्रेरणा प्रकल्प, बळीराजा चेतना अभियान, अन्न सुरक्षा योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना तसेच स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाकडून 'दिलासा' अभियानही राबविण्यात आले होते; मात्र हे अभियान सध्या बंद पडल्याचे दिसून येते. या सर्व योजना कागदोपत्री प्रभावी वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी या योजनांच्या लाभापासून लांब आहेत. त्यासोबतच काही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलतात.