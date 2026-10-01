अकोला

Akola News : सावकाराच्या ताब्यातील शेती मुळ शेतकऱ्यास परत; जिल्हा उपनिबंधक गीतेशचंद्र साबळे यांचे आदेश

तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्याने २०१४ साली दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी व सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण.
farmland

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला - तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्याने २०१४ साली दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी व सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था अकोला) गीतेशचंद्र साबळे यांनी दि.१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश पारीत करत, सावकाराच्या ताब्यातील २ हे. ०२ आर शेतजमीन मुळ शेतमालकास परत केली आहे.

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