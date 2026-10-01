Akola News : सावकाराच्या ताब्यातील शेती मुळ शेतकऱ्यास परत; जिल्हा उपनिबंधक गीतेशचंद्र साबळे यांचे आदेश

अकोला - तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्याने २०१४ साली दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी व सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था अकोला) गीतेशचंद्र साबळे यांनी दि.१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश पारीत करत, सावकाराच्या ताब्यातील २ हे. ०२ आर शेतजमीन मुळ शेतमालकास परत केली आहे..शेतकरी रामदास नारायण गायगोळ (रा.पाथर्डी, ता.तेल्हारा, जि.अकोला) यांनी विजय खक्कर, संदीप शेटे व शैलेष आखरे यांच्याविरुद्ध अवैध सावकारी व्यवहाराबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास दि.२० जानेवारी २०१४ रोजी अर्ज सादर केला होता. अर्जदारास ४५ हजार कर्ज मासिक ५ टक्के व्याजदराने दिले व त्याबदल्यात मौजे पाथर्डी भाग २ येथील ३ हे. २२ आर. पैकी २ हे. ०२ आर. शेतजमीन खरेदी करून घेतली होती..सदर तक्रार, शेतकरी रामदास गायगोळ यांनी विजय खक्कर यांना नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे अवैध सावकारी व्यवहाराच्या पोटी ६० हजारमध्ये विक्री केल्याबद्दल असल्याने व संदीप शेटे व शैलेष आखरे यांच्याविरुद्ध काहीही आरोप केले नसल्याने शेटे व आखरे यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले. प्रकरणात सहाय्यक निबंधक (अकोट) रोहीण विटणकर यांनी प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून १४ मे २०२६ रोजी अहवाल सादर केला..जिल्हा उपनिबंधक गीतेशचंद्र साबळे यांनी या प्रकरणात चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करून १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विजय मगनलाल खख्खर, रा.द्वारा-राजेंद्र चांडक, थेडवाडी, नागपूर, जि. नागपूर यांच्याविरुद्ध आदेश पारीत करून २ हे. ०२ आर. शेतजमीन मुळ शेतमालकास परत केल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक (सावकारी संस्था) अकोला यांच्याद्वारे देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.