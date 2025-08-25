Akola Elections: अकोला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम; इच्छुकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी प्रभाग रचना अंतिम केली. प्रभाग रचना जैसे थे असल्याने काहींना राजकीय दिलासा तर काहींची धाकधूक वाढली आहे. प्रभाग रचनेवर शिक्कामाेर्तब झाल्यानंतर आता इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण प्रक्रियेकडे लागले आहे. जि.प. मध्ये ५२ सर्कल (मतदारसंघ) आहेत. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका प्रलंबित हाेत्या. सर्वाेच्च न्यायालयाने ६ मे राेजी ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर निर्णय दिल्यानंतर जि.प. व पं.स.च्या निवडणुकीचा मार्ग माेकळा झाला हाेता. त्यानंतर प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. यावर आक्षेप, हरकती मागवण्यात आल्या. आक्षेप संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल करण्यात आले..जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही करीत विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला हाेता. यावर आयुक्त कार्यालयात सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली हाेती. यापूर्वी हरकतींवर विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी पूर्ण झाली हाेती. ५२ सर्कलसाठी (गट किंवा मतदारसंघ) एकूण ३२ हरकती दाखल झाल्या हाेत्या. सुधारित तरतुदीनुसार आयुक्तांना अंतिम करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यानुसार २२ ऑगस्ट राेजी प्रभाग रचना अंतीम करण्यात आली..अशी आहे गट व गणांची संख्याअकाेला जि. प. पं. स.अकाेला १० २०अकाेट ८ १६तेल्हारा ७ १४बाळापूर ७ १४मूर्तिजापूर ७ १४बार्शीटाकळी ७ १४पातूर ६ १२एकूण ५२ १०४.दृष्टीक्षेप प्रभाग रचनेवरतेल्हारा तालुक्यात ७ मतदारसंघ अर्थात सर्कल विभाग आहेत. अकोट तालुक- ८, मूर्तिजापूर तालुका- ७, अकोला तालुक्यात १०, बाळापूर तालुका- ७, बार्शीटाकळी तालुका- ७ आणि पातूर तालुक्यात शिर्ला ६ मतदासंघ अर्थात सर्कल आहेत..Akola News: दारू विक्रीविरोधात महिलांचा एल्गार, गुत्त्यावर छापा सगळंच उद्ध्वस्त करून टाकलं.. | Video Viral | Sakal News.इच्छुकांकडून मतदारसंघाचा वेधजिल्हा परिषद सर्कलची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता इच्छुकांकडून आपल्या साेयीनुसार काेणता मतदारसंघात काेणती गावे आहेत, हक्काचे मतदान किती आहेत, याअनुषंगाने गणित जुळवणे सुरू झाले आहे. याच संदर्भात काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मूळ गावाचा समावेश सर्कलमध्ये झाल्याने त्यांना या रचनेचा राजकीय फायदा हाेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.