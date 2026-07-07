अकोला

Akola: अकोला जिल्ह्यात पुराचा वाढता धोका; ८३ गावांना सतर्कतेचा इशारा, प्रशासनाची यंत्रणा सज्जयोगेश फरपट

Flood Threat Looms Over 83 Villages in Akola: अकोला जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे पुराचा धोका वाढला असून प्रशासनाने ८३ गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्या, नाले आणि धरणांतील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून अनेक भागांत पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून एकूण ८३ गावांना पुराच्या संभाव्य धोक्याचा इशारा दिला असून महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलिस, आरोग्य, ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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