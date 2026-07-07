Akola: अकोला जिल्ह्यात पुराचा वाढता धोका; ८३ गावांना सतर्कतेचा इशारा, प्रशासनाची यंत्रणा सज्जयोगेश फरपट

अकोला: जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्या, नाले आणि धरणांतील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून अनेक भागांत पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून एकूण ८३ गावांना पुराच्या संभाव्य धोक्याचा इशारा दिला असून महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलिस, आरोग्य, ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. .अकोला, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, पातूर, अकोट आणि बाळापूर या तालुक्यांतील असून, नदीकाठच्या वस्त्या, सखल भाग आणि नाल्यालगतच्या गावांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक तीव्र केल्या आहेत. संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल विभाग, तहसील कार्यालये, ग्रामपंचायती, पोलीस, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, जलसंपदा विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा २४ तास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत..Pune Water: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! खडकवासला धरण ८१% भरले; कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात.संवेदनशील गावांमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, आशा स्वयंसेविका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सतत संपर्कात राहण्यास सांगण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यासाठी शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये आणि सार्वजनिक इमारतींची निवारा केंद्रे म्हणून तयारी करण्यात आली आहे..नदीकाठच्या नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहनपूरस्थिती निर्माण झाल्यास सर्वाधिक धोका नदीकाठच्या आणि सखल भागातील नागरिकांना असतो. त्यामुळे अशा भागातील नागरिकांनी विनाकारण नदी, नाले किंवा ओढ्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, पूल किंवा पाण्याखालून जाणाऱ्या रस्त्यांवरून प्रवास करू नये, तसेच अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.शेतकऱ्यांनीही घ्यावी काळजीसततच्या पावसामुळे खरीप पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी शेतातील पाण्याचा निचरा होईल याची व्यवस्था करावी, कृषी उपकरणे सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत, तसेच जनावरे उंच व सुरक्षित जागी हलवावीत, असे कृषी विभागाने सुचविले आहे. नदीकाठच्या शेतांमध्ये काम करताना विशेष खबरदारी घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे..Pune Water: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसीची भर, वेगाने वाढतोय जलसाठा.बचाव साहित्याची उपलब्धताआपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आवश्यक बचाव साहित्य, बोटी, लाईफ जॅकेट, दोरखंड, आपत्कालीन प्रकाशयंत्रणा आणि इतर उपकरणे उपलब्ध ठेवली आहेत. आवश्यकतेनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) किंवा राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांची मदत घेण्याची तयारीही प्रशासनाने ठेवली आहे.सतत निरीक्षण सुरूजिल्हा प्रशासनाकडून धरणांतील पाणीसाठा, नदीपात्रातील पाणीपातळी आणि हवामान विभागाच्या अंदाजावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार असून, नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील ८३ गावे संभाव्य पुराच्या धोक्याच्या यादीत असल्याने प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य दिले आहे. नागरिकांचे जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करत असून, नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करून सुरक्षिततेचे नियम पाळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..अशी घ्या काळजीपाण्याचा प्रवाह असलेल्या रस्त्यांवरून जाणे टाळावे.लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींना सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे.महत्त्वाची कागदपत्रे, औषधे आणि आवश्यक वस्तू सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात.मोबाईल चार्ज ठेवून प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे.कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासन किंवा आपत्ती नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा..दृष्टीक्षेपात गावांची संख्याअकोला तालुका – १५ गावेबार्शीटाकळी तालुका – १२ गावेअकोट तालुका – १० गावेतेल्हारा तालुका – ११ गावेबाळापूर तालुका – ११ गावेपातूर तालुका – १० गावेमूर्तिजापूर तालुका – १४ गावेएकूण - ८३ गावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.