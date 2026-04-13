Akola News: शहरात साचले जागोजागी कचऱ्याचे ढीग; नियमित साफसफाईकडे दुर्लक्ष ; रस्त्यांवर पडलेले प्लास्टिक गुरांच्या पोटात

अकोला: महापालिका प्रशासन दरमहिन्याला स्वच्छतेवर लाखो रुपये खर्च करते. तरिही शहरात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण शहरात कचऱ्याचे ढीग दिसू लागले आहेत. याविषयी तातडीने उपाय आखण्याऐवजी प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करताना दिसत नाही..शहरात ठिकठिकाणी प्लास्टिक कचरा पडल्याचे दिसून येत आहे. गटारांमध्ये मातीबरोबरच प्लास्टिकच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांची वेष्टनेही निघत आहेत. प्लास्टिकमुळे गटारी तुंबल्याचे चित्र आहे. प्लास्टिक विरोधात मोहिमा घेतल्या जातात. या अनुषंगाने प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणि कुठेही कचरा टाकण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. सुका आणि ओला कचरा वेगळा करून देण्याचे सांगितले जात आहे..मात्र, शहरात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक सापडत असल्याने नागरिकांनी प्लास्टिक कचरा नाल्यात आणि गटारांमध्ये फेकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवर अशा प्रकारचा कचरा पडू नये, यासाठी प्रशासनाला अधिक काळजी घेणे गरजेचे झाले आहे.प्रशासनाने शहरात कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे अशा उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. मनपा प्रशासनाने शहरातील साफसफाईकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..प्लास्टिकचा वापर वाढलारस्त्याच्या कडेला पडलेल्या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे प्रमाण सर्वांत जास्त दिसून येते. या पिशव्या वाऱ्यामुळे उडून इतरत्र जातात. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये टाकण्यात येणारे खाद्यपदार्थ मोकाट जनावरांना खाणे शक्य होत नाही. अनेकवेळा तो त्यांच्या पोटात जातो. शहरात बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना आयुक्त कोणतीही ॲक्शन घेत नसल्याचे चित्र आहे..जनजागृतीचा अभावप्लास्टिक पिशवी बंदीबाबत मनपा प्रशासनाकडून पाहीजे त्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत नाही. तसेच कारवाईची मोहीमसुद्धा थंडावल्याने प्लास्टिकचा वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे..