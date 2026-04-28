Akola News: ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे गॅस एजन्सीवर कारवाई; दाेन हजार जाेडण्यात अन्य चार एजन्सींकडे वर्ग

अकोला: ग्राहकांच्या वारंवार तक्रारींनंतर जुने शहरातील समर्थ गॅस एजन्सीवर कारवाई करण्यात आली आहे. येथील सुमारे दोन हजारांवर कनेक्शन अन्य चार एजन्सींशी जाेडण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे मनमानी कारभार करणाऱ्या गॅस एजन्सी संचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.गत काही दिवसांपासून आखाती देशांमध्ये युद्ध छेडले आहे. याचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. अकोल्यात गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी नागरिक गॅस एजन्सी बाहेर रांग लावत आहेत.ऑनलाईन बुकींग हाेत नसल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी जुने शहरातील नागरिकांनी समर्थ गॅस एजन्सीची पावती साेबत घेऊनच जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली हाेती. १० दिवसांपूर्वी पावती फाडली..मात्र सिलिंडर मिळाले नाही. ही पावती मिळण्यासाठीही दीड ते दाेन तास रांगेत उभे रहावे लागले. पावती मिळाल्यानंतर सिलिंडरसाठी सुद्धा एजन्सीबाहेर तासनतास उभे राहावे लागते. वेळेवर सिलिंडर न मिळणे, अनावश्यकपणे गाेदामावर पाठवणे असाही आराेप नागरिकांनी केला हाेता. या संतापजनक प्रकरणानंतर आता संबंधित गॅसवर कारवाई करण्यात आली आहे.पुढील काळात ग्राहकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता मात्र घेणे आवश्यक आहे.."ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे समर्थ गॅस एजन्सीवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे असलेले गॅस कनेक्शनधारक अकोला गॅस , पटेल गॅस, यदुराज गॅस व विजय गॅस एजन्सी यांच्या कडे पुढील आदेशापर्यंत जोडण्यात आले आहेत. कनेशक्शन धारकांच्या याद्याही तयार करण्यात आल्या आहेत. समर्थ गॅसच्या गॅस कनेक्शनधारकांनी यादीत आपले नाव पाहून संबंधित एजन्सीशी संपर्क साधावा."-रवींद्र ऐन्नावार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकाेला.