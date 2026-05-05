Akola News: पैसे भरूनही सिलिंडर मिळेना; नागरिकांचा अधिकाऱ्यांसमाेर संताप; शिवसेनेच्या शिंदे गटासाेबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली धाव

अकोला: तक्रारींमुळे जुने शहरातील समर्थ गॅस एजन्सीवर कार्यवाही करण्यात आल्यानंतर ग्राहकांसमाेर अडचणींचा डाेंगर उभा राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्रासलेल्या ग्राहकांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांसाेबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. .या एजन्सीमधील सुमारे २ हजारांवर कनेक्शन अन्य चार एजन्सींशी जाेडण्यात आले. मात्र पावती फाडून महिना उलटला तरी सिलिंडर मिळत नसून ट्रान्सफर झालेल्या एजन्सीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे म्हणत नागरिक व शिवसेेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला..Mumbai Goa Highway: गडकरींचा शब्द, पण वास्तव वेगळं! मुंबई-गोवा महामार्ग अद्याप अपूर्ण, निकृष्ट कामांमुळे संताप, डेडलाईन धोक्यात...आखाती देशात सुरू असलेल्या तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अकोल्यात गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी नागरिक गॅस एजन्सी बाहेर रांग लावत आहेत. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी जुने शहरतील समर्थ गॅस एजन्सीवर कार्यवाहीमुळे तेथील अन्य चार एजन्सीला कनेक्शन जाेडण्यात आले..दरम्यान जुने शहरातील काही नागरिकांनी शिवसेनेेच्या शिंदे गटाचे महानगराध्यक्ष राजेश मिश्रा, डाॅ. अशाेक ओळंबे यांच्यासाेबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांच्याशी चर्चा करत त्यांनी निवेदन दिले. निवेदानत गजानन बनसाेड, सचिन बनसाेड, बी.ए. पिंजरकर, रवींद्र पवार, पी.आर. राऊत आदींची नावे आहेत..खाकीमागे दडलेले संघर्षमय जीवन! आरोपींच्या शोधात वडापावावर काढावे लागतात दिवस; वर्षातील १०० दिवस कुटुंबापासून दूर हजारो किमी प्रवास अन् गाडीतच झोप.नवीन एजन्सीकडून सिलींडर देण्यास नकारडाबकी राेडवरील नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिले. गत एक महिन्यापासून गॅस सिलिंडरच्या अडचणी येत आहेत. समर्थ गॅस एजन्सीचे गॅस जाेडण्या अन्य एजन्सीकडे हस्तांरीत करण्यात आल्या आहेत. तत्पूर्वी आम्ही पावती फाडून पैसे भरले. मात्र ट्रान्सफर झालेल्या एजन्सीकडे सिलिंडरसाठी गेलाे असता त्यांनी त्या पावतीवर सिलिंडर देण्यास नकार दिला. अनेकांची नावे चारही एजन्सीच्या यादीमध्ये नाही, असेही नागरिकांनी नमूद केले. तसेच दाेन दिवसांपूर्वी काहींनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनाही पत्र दिले. पैसे भरल्यानंतरही सिलिंडर मिळत नसल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले हाेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.