Akola: संवेदना हरवल्या...कर्मचारी तंबाखू मळण्यात व्यस्त!; ‘सर्वोपचार’मधील धक्कादायक वास्तव : रुग्णाला स्ट्रेचरही नाकारले

अकोला: सर्वोपचार रुग्णालयातील व्हायरल व्हिडिओमधून आता आणखी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आजारी पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी एका विभागातून दुसऱ्या विभागात महिला मदतीसाठी धावपळ करत असताना संवेदनाहीन डॉक्टर व कर्मचारी जाग्यावरुन हलायला तयार नव्हते..एक कर्मचारी तर खुर्चीवर बसून तंबाखू मळत असल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. या प्रकरणाची प्रशासकीय चौकशी लावण्यात आली असून, थेट आरोग्य मंत्र्यांनी घटनेची दखल घेतली आहे..Akola: इंंधन दरवाढीचा फटका; भाजीपाल्याचे दर दुपटीने वाढले; सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले : जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही कडाडले.पतीच्या गंभीर अवस्थेमुळे स्ट्रेचरची मागणी महिलेने केली होती. मात्र, तिला स्ट्रेचर उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. परिणामी तिला स्वतःच पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालयातील विविध विभागांमध्ये फिरावे लागले..व्हिडिओमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महिला मदतीसाठी फिरत असताना कर्मचारी काय करत होते? स्ट्रेचर का उपलब्ध करुन दिले नाही? दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असून अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे..दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ.दिनेश नेताम, मेट्रन ग्रेसी, डॉ.प्रवीण सपकाळ, डॉ.अभय बागुल, डॉ.गजेंद्र रघुवंशी यांच्याकडून प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, अहवालात काय समोर येते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत..‘सकाळ’च्या बातमीचा दाखलासोमवारी (ता.८) राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व आमदारांनी अधिष्ठाता डॉ.संजय सोनुने यांना घडलेल्या प्रकाराबाबत जाब विचारला. आमदार रणधीर सावरकर, आमदार साजिद खान पठाण, आमदार बच्चू कडू, आमदार निनीन देशमुख, महापौर शारदा खेडकर आदींनी या प्रकरणात दोषींवर सक्त कारवाईची मागणी केली. उद्धवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ने संबंधित रुग्णाची व्यथा मांडलेल्या बातमीचे कात्रण अधिष्ठाता यांना दाखवत आपला रोष व्यक्त केला..Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही."एक महिला आपल्या आजारी पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी भटकत होती. ती महिला मदत मागत होती. पण कुणीही पुढे आले नाही. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे कर्मचारी समोर बसलेले असतानाही परिस्थितीची दखल घेताना दिसले नाहीत. ही घटना मी माझ्या मोबाईमध्ये चित्रित केली. मात्र, व्हिडिओ काढत असल्याने सुरक्षारक्षकांकडून मला दमदाटी करण्यात आली."-अनुराधा नाथे, अध्यक्ष, विठ्ठलगाथा फाउंडेशन, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.