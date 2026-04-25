Akola News: तीव्र उन्हात महापालिकेवर वंचितचा ‘घागर मोर्चा’; हद्दवाढ भागातील नागरिकांचा आक्रोश; मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

अकोला: वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली हद्दवाढ भागातील नागरिकांनी शुक्रवारी (ता.२४) महानगरपालिकेवर 'घागर मोर्चा' काढत प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. गांधी-जवाहर बाग येथून निघालेला हा मोर्चा महानगरपालिकेवर धडकला. दुपारी १२ ते १ या वेळेत भर उन्हात शेकडोच्या संख्येने आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. काही काळ आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्याने पोलिसांचीही तारांबळ उडाली..२०१६ मध्ये महानगरपालिकेच्या हद्दीत २४ गावांचा समावेश करताना विकासाची मोठी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, दशक उलटल्यानंतरही या भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे सांगत आंदोलकांनी आक्रोश व्यक्त केला. पाणीपुरवठा अपुरा, स्वच्छतेचा अभाव, कचरा व्यवस्थापनाची ढासळलेली व्यवस्था असे अनेक प्रश्न कायम असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..मोर्चात सहभागी महिलांनी डोक्यावर घागरी घेऊन पाण्याच्या प्रश्नावर लक्ष वेधले. आंदोलकांनी रोष व्यक्त करत महानगरपालिकेसमोरील मुख्य रस्त्यावर काही काळ 'रास्ता रोको' केला. आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देडवे, मनपा गटनेते निलेश देव, मिलिंद इंगळे, दामोदर जगताप, गजानन गवई, विकास सदांशिव, नगरसेवक पराग गवई, नगरसेविका उज्वला पातोडे, जयश्री बहाद्दूरकर, शेख शससू यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..प्रमुख मागण्या..आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हद्दवाढीतील प्रभाग ३, ४, ५, १२, १३ आणि १४ मध्ये नियमित पाणीपुरवठा करणे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रभाग १४ मधील अन्यायकारक घरकर रद्द करणे, पाणीपुरवठा विभागातील रिक्त पदे भरणे, मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर तात्काळ उपाययोजना करणे आणि मच्छरांच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण शहरात नियमित फवारणी करणे यांचा समावेश आहे..अन्यथा तीव्र आंदोलन करूहद्दवाढ करताना नागरिकांना स्वच्छ पाणी, रस्ते, आरोग्य सेवा आणि इतर मूलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आजही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असे आंदोलकांनी सांगितले..आंदोलकांची प्रशासनासोबत चर्चादरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलकांनी विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी उपायुक्त विजय पारतवार यांची भेट घेतली व निवेदन दिले. यावेळी प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले असून, पुढील काळात मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.