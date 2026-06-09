अकोला

Akola Hospital Case: अकोला सर्वोपचार रुग्णालय प्रकरण मंत्रालयात; आमदार साजिद खान पठाण यांची तक्रार

सर्वोपचार रुग्णालयातील संतापजनक घटनेवर राज्यभर चर्चा; आमदार साजिद खान पठाण यांची मंत्र्यांकडे तक्रार, चौकशी समितीमार्फत जबाबदारांवर कारवाईची मागणी
Ministerial Intervention: MLA Sajid Khan Pathan Confronts Medical Education Minister Over Viral Video

Ministerial Intervention: MLA Sajid Khan Pathan Confronts Medical Education Minister Over Viral Video

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीकांत राऊत

अकोला : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयात आजारी पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी फिरणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहे. आमदार साजिद खान पठाण यांनी मंगळवारी (ता.९) मुंबई येथे जाऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेत या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार केली. तसेच या घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

Loading content, please wait...
Akola
Hospital
MLA
mla fund
Mantralay