Akola Gorakshan Road : गोरक्षण रोडवर दगड ठरतोय अपघाताचे कारण; मनपाचे दुर्लक्ष, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनातून वेधले लक्ष

अकोला : शहरातील अत्यंत रहदारीच्या प्रभाग क्रमांक १५ मधील गोरक्षण रोडवर मागील दोन महिन्यांपासून रस्त्याच्या मधोमध मोठा दगड अडथळा ठरत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. .गौरी-गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या मार्गावर वाहतूक वाढली असतानाही संबंधित अडथळा दूर करण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे..BJP Solapur: पक्षशिस्तीचा भाजपचा दणका! प्रशिक्षण शिबिराला गैरहजर २९ नगरसेवकांना नोटिसा; मंगळवारपर्यंत खुलासा मागवला.या दगडामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, याबाबत महापालिका प्रशासनाला वारंवार सूचना करण्यात आल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले..मात्र, दोन महिन्यांनंतरही दखल घेण्यात न आल्याने अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत घटनास्थळी निषेधार्थ फलक लावून महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी “डियर मनपा अकोला, एखादा निष्पाप बळी गेल्यानंतर हा दगड हटवणार का?” असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला..जरांगेंनी तिसऱ्यांदा मागितली परवानगी, फक्त ५० जण, वेळ पाळणार आणि शांततेत आंदोलन; मुंबई पोलिसांना दिलं हमीपत्र.नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेता रस्त्यावरील हा अडथळा तातडीने दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अजय गावंडे, मयूर जोशी, प्रसाद उपाध्याय आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.