अकोला

Akola Gorakshan Road : गोरक्षण रोडवर दगड ठरतोय अपघाताचे कारण; मनपाचे दुर्लक्ष, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनातून वेधले लक्ष

Large Stone Creates Road Obstruction on Gorakshan Road : अकोल्यातील प्रभाग क्रमांक १५ मधील गोरक्षण रोडवर मागील दोन महिन्यांपासून रस्त्याच्या मधोमध मोठा दगड अडथळा ठरत आहे.
Akola Gorakshan Road

Akola Gorakshan Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला : शहरातील अत्यंत रहदारीच्या प्रभाग क्रमांक १५ मधील गोरक्षण रोडवर मागील दोन महिन्यांपासून रस्त्याच्या मधोमध मोठा दगड अडथळा ठरत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

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