अकोला

Akola Gupta Flour Mill Robbery: कामगारांनीच केला मालकाचा विश्वासघात!;हातपाय बांधून रोख रकमेसह ५० लाखांचा मुद्देमालासह पोबारा; परिसरात खळबळ

Owner Tied Up During ₹50 Lakh Robbery: कोल्यातील गुप्ता फ्लोअर मिलमध्ये मालकाला बांधून मारहाण केल्याचा आरोप. रोख रकमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने आणि अन्य साहित्य असा सुमारे ५० लाखांचा मुद्देमाल घेऊन कामगार पसार झाल्याची घटना.
Akola Gupta Flour Mill Robbery

Akola Gupta Flour Mill Robbery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: शहरातील रायली जीन परिसरातील गुप्ता फ्लोअर मिलमध्ये सोमवारी सकाळी धक्कादायक घटना घडली. विश्वासाने कामावर ठेवलेल्या कामगारांनीच मालकाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप असून, मालकाचे हातपाय बांधून त्यांना मारहाण केल्यानंतर रोख रकमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने आणि अन्य साहित्य असा सुमारे ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन कामगार पसार झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, व्यापारी व उद्योजकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Akola
vidarbha
robbery
Mill Worker
Marathi News Esakal
www.esakal.com