Akola Gupta Flour Mill Robbery: कामगारांनीच केला मालकाचा विश्वासघात!;हातपाय बांधून रोख रकमेसह ५० लाखांचा मुद्देमालासह पोबारा; परिसरात खळबळ

अकोला: शहरातील रायली जीन परिसरातील गुप्ता फ्लोअर मिलमध्ये सोमवारी सकाळी धक्कादायक घटना घडली. विश्वासाने कामावर ठेवलेल्या कामगारांनीच मालकाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप असून, मालकाचे हातपाय बांधून त्यांना मारहाण केल्यानंतर रोख रकमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने आणि अन्य साहित्य असा सुमारे ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन कामगार पसार झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, व्यापारी व उद्योजकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रायली जीन परिसरात गुप्ता फ्लोअर मिल्सचे कामकाज सुरू असताना सोमवारी सकाळी ही घटना घडली. मिलचे मालक विजय रामकिरण गुप्ता यांच्यावर त्यांच्या विश्वासातील कामगारांनीच हल्ला केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी प्रथम गुप्ता यांच्या तोंडाला चिकटपट्टी लावली. त्यानंतर त्यांचे हातपाय बांधून त्यांना मारहाण करण्यात आली. मालकाला प्रतिकार करण्याची संधी मिळू नये, यासाठी त्यांना बांधून ठेवण्यात आले..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.यानंतर आरोपी कामगारांनी मिलमधील सुमारे चार लाख रुपयांची रोख रक्कम ताब्यात घेतली. तसेच सोन्या-चांदीचे दागिने आणि अन्य साहित्य असा जवळपास ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन त्यांनी घटनास्थळावरून पोबारा केला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. मालकाच्या विश्वासातील व्यक्तींनीच अशा प्रकारे हल्ला करून लूट केल्याने या घटनेची गंभीर दखल घेतली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच रामदास पेठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून घटनेची माहिती घेतली. तसेच या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे. आरोपी कोणत्या दिशेने पसार झाले, त्यांनी कोणते वाहन वापरले आणि घटनेत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..पसार झालेल्या कामगारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरविली आहेत. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन लुटीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्याचे आव्हान रामदास पेठ पोलिसांसमोर आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पोलिस तपास करीत असून, तपासाअंती घटनेचे नेमके स्वरूप आणि आरोपींची संख्या स्पष्ट होणार आहे..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार 2000 रुपये; 'पीएम किसान'च्या 24 व्या हप्त्याबाबत अपडेट्स समोर .व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरणमालकाचा विश्वास संपादन करून त्याच्यावरच हल्ला करीत लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लुटून पसार झाल्याने या घटनेने शहरातील व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कामगारांची पार्श्वभूमी तसेच त्यांच्या हालचालींबाबतही पोलिसांकडून माहिती घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.