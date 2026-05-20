Akola News: उष्णतेने हिरव्या बागा पिवळ्या; केळी उत्पादकांची चिंता वाढली; जिल्ह्यातील केळी बागांवर तीव्र उन्हाचा परिणाम

अकोला: जिल्ह्यात गत काही दिवसांपासून तापमानामुळे तीव्र उष्णतेचा कहर झालेला असून ४२ ते ४५ अंश सेल्सिअसदरम्यान तापमान नोंदवले जात आहे. या वाढत्या उष्णतेचा फटका केवळ सर्वसामान्य जनजीवनालाच नव्हे तर शेती पिकांनाही मोठ्या प्रमाणात बसतो आहे. विशेषतः केळी पिकावर या हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम दिसून येत आहे..तेल्हारा तालुक्यातील केळी बागांमध्ये झाडे मोठ्या प्रमाणात अचानक वाळू लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. केळीच्या पानांचा रंग बदलून ती वाळत असून झाडांची वाढ पूर्णपणे थांबली आहे. कुठे पाने संपूर्ण वाळत आहेत तर कुठे पिवळसर होऊन सुकत आहेत. काही बागांमध्ये झाडे पूर्णपणे कोमेजल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे..येत्या काही महिन्यांत ज्या बागांमध्ये केळी घड येण्याची शक्यता होती, त्या बागांमधील संभाव्य उत्पादन धोक्यात आले आहे. केळी पिकावर आधीच दरातील अस्थिरतेचे संकट होते. यावर्षी केळीचे दर सतत चढ-उतारात राहिले आहेत. मध्यंतरी इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे केळीची निर्यात ठप्प झाली होती. त्यामुळे बाजारपेठेत दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. काही प्रमाणात परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसत असतानाच आता तीव्र उष्णतेमुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे..नवीन रोपांनाही उष्णतेचा फटकानवीन लागवड केलेल्या केळी रोपांनाही या उष्णतेचा फटका बसत असून रोपे सुकू लागली आहेत. पाणी व्यवस्थापन करूनही वाढत्या तापमानामुळे झाडांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. बागांमध्ये ओलावा टिकवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे ठरत असून सिंचन खर्चातही वाढ झाली आहे. या परिस्थितीमुळे केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. आधीच बाजारभावातील अनिश्चितता आणि आता नैसर्गिक आपत्ती यामुळे उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांचे संतुलन बिघडले आहे..लिंबू बागांवर सुद्धा संकटजिल्ह्यात बाळापूर, पातूर तालुक्यात असलेल्या लिंबू बागांना या उष्णतामानाचा फटका बसत आहे. लिंबूच्या झाडावरील पाने गुंडाळणे, पानगळ, फळगळ होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. सध्या लिंबूची मागणी मोठी आहे. दरही बाजारात चांगला मिळतो आहे. अशातच या तीव्र तापमानाने बागांवर संकट आणले आहे.