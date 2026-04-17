Akola News: उष्णतेच्या तीव्र लाटेत दाखल्यांसाठी फरफट; उपाययोजनांची बोंब : पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही; असंवेदनशीलतेचा कळस

अकोला: एप्रिल महिन्याच्या मध्यातच शहराचे तापमान ४४.२ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले असून जिल्ह्यात तीव्र उष्णतेची लाट जाहीर करण्यात आली. अशा गंभीर परिस्थितीत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असताना महानगरपालिकेच्या टिळक रोडवरील भरतीया हॉस्पिटलमध्ये जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. उष्णतेच्या तडाख्यात नागरिकांना रांगेत उभे राहावे लागत असून मनपा प्रशासन प्रचंड असंवेदनशील दिसून येत आहे..जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी बुधवारी (ता.१५) उष्माघात प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे दावे हवेतच विरून गेले असून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. टिळक रोडवरील महानगरपालिकेच्या भरतीया हॉस्पिटलमध्ये जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी दररोज शेकडो नागरिकांची गर्दी होत असते. सकाळीच नागरिक रांगेत उभे राहतात..अनेकांना तीन ते चार तास उन्हात उभे राहावे लागते. तेव्हा कुठे दाखल हातात येतो. तापमान ४४.२ अंशांच्या पुढे गेले असताना वृद्ध नागरिक, महिला, लहान मुले यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. उष्माघाताचा धोका वाढत असताना प्रशासनाने कोणतीही उपाययोजना न करणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. नागरिकांना स्वतः पाणी आणावे लागते किंवा जवळच्या दुकानातून पाणी विकत घ्यावे लागते, अशी परिस्थिती आहे..प्रशासनाची अशीही बेफिकीरीआयुक्त डॉ.सुनील लहाने आणि संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. नागरिक दररोज त्रास सहन करत असताना प्रशासनातील एकाही अधिकाऱ्याने याठिकाणी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केल्याचे दिसत नाही. महानगरपालिकेच्या इमारतीत अशी परिस्थिती असणे ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे..म्हणे..उपाययोजना 'इन प्रोसेस' आहेत..दरम्यान, उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी भरतीया रुग्णालय परिसरात काय उपाययोजना करण्यात आल्या याची विचारणा विभागाच्या प्रमुखांना केली. 'जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर आम्ही भरतीया रुग्णालय परिसरात उपाययोजना करणार आहोत, पण उपाययोजना 'इन प्रोसेस आहेत', अशी माहिती डॉ.रुची पहुरकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.