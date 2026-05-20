अकोला

Akola News: जुने शहरात उष्माघाताचा बळी?; मृतदेह आढळल्याने खळबळ; वाढत्या तापमानाने वाढवली चिंता

Dead Body Found Near Asadgad Fort in Akola: अकोल्यातील वाढत्या उष्णतेमुळे जुने शहरातील असदगड किल्ला परिसरात ५० वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: विदर्भासह अकोला जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्र लाट कायम असताना मंगळवारी (ता.१९) जुने शहरातील असदगड किल्ला परिसरात एका ५० वर्षीय इसमाचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली. सुरेशसिंग ठाकूर (वय ५०) असे मृतकाचे नाव असून, प्राथमिक माहितीनुसार उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मंगळवारी अकोल्याचे तापमान तब्बल ४६ अंश सेल्सिअस नोंदविल्या गेले.

