Akola News: जुने शहरात उष्माघाताचा बळी?; मृतदेह आढळल्याने खळबळ; वाढत्या तापमानाने वाढवली चिंता

अकोला: विदर्भासह अकोला जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्र लाट कायम असताना मंगळवारी (ता.१९) जुने शहरातील असदगड किल्ला परिसरात एका ५० वर्षीय इसमाचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली. सुरेशसिंग ठाकूर (वय ५०) असे मृतकाचे नाव असून, प्राथमिक माहितीनुसार उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मंगळवारी अकोल्याचे तापमान तब्बल ४६ अंश सेल्सिअस नोंदविल्या गेले..असदगड किल्ला परिसरात एक इसम बेशुद्ध अवस्थेत पडल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच जुने शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शशिकांत लेव्हरकर यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पाहणी केली असता संबंधित इसमाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.मृतक सुरेशसिंग ठाकूर हे अक्कलकोट नगर परिसरातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. नेमक्या कोणत्या कारणामुळे ते असदगड परिसरात आले होते, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविला आहे..प्राथमिक तपासात शरीरावर कोणत्याही प्रकारच्या जखमा किंवा संशयास्पद खुणा आढळून आल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण उत्तरीय तपासणी अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे..आरोग्य विभागाचे आवाहनदरम्यान, वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडू नये, भरपूर पाणी प्यावे, डोक्यावर कापड किंवा टोपी वापरावी तसेच उष्णतेमुळे त्रास जाणवल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.तापमानाचा वाढता तडाखामंगळवारी अकोल्यात तापमानाने ४६ अंश सेल्सिअस होते. दुपारच्या वेळेत शहरातील रस्ते अक्षरशः ओस असतात. अकोल्यात गेल्या तीन दिवसांपासून उष्णतेचा पारा उच्चांक गाठत आहे. दीर्घकाळ उन्हात राहणे, शरीरातील पाण्याची कमतरता आणि उष्ण वाऱ्यांचा संपर्क यामुळे उष्माघाताचा धोका वाढतो.."असदगड किल्ला परिसरात एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत असल्याची माहिती नागरिकांकडून मिळाली. पाहणी केल्यानंतर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात आले. उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असावा. शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्टता येईल."- शशिकांत लेव्हरकर, पोलिस निरीक्षक, जुने शहर, अकोला.