Farmer Loss: सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची दुर्दशा; लाखो हेक्टर पिकांचे उद्ध्वस्त

अकोला: जिल्ह्यात यंदा सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे १ लाख ९९ हजार ५६५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे अंतिम अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १ हजार ४७२ गावातील २ लाख ९ हजार ४५७ शेतकऱ्यांना फटका बसला. .नुकसान भरपाईसाठी १८६ काेटी ३३ लाख ७ हजार रुपयांची आवश्यकता असून, हा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा अहवाल पॅकेजमधील ३ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंतच्या मदतीसह आहे..पंचनाम्याचे निकष शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी! अतिवृष्टीच्या भरपाईसाठी 'हे' निकष अडचणीचे; ॲग्रीस्टॅक क्रमांक, ई-पीक पाहणी नोंदीचा अडथळा; शेतातील जिओ टॅगिंग फोटोचीही अट.खरीप हंगामात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसामुळे , सोयाबीन, कापूस, तूर पिकांनी झाली..सततच्या पावसामुळे सोयाबीनच्या पिकाला शेंगा न लागल्याचे प्रकार सुद्धा समोर आले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही पिकांन फटका बसला. महसूल, जिल्हा परिषद व कृषी विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या पंचनाम्यांचे अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. आता मदत मंजुरीची प्रतीक्षा आहे..दिवाळीपूर्वी कशी मिळणार पिकांची भरपाई?.तालुकानिहाय शेतकऱ्यांचे नुकसानतालुका गावे बाधित शेतकरीअकाेट १३१ १९ हजार ८२४, तेल्हारा ८७ २९ हजार ०६१, बाळापूर ११३ ४२ हजार ८१ पातूर ९९ २९ हजार ७२८, अकाेला ७५ १६ हजार १७२, बार्शीटाकळी १६१ ३७ हजार ५७६, मूर्तिजापूर १६६ १९ हजार २६०. .सर्वाधिक फटका बसलेली पिके कापूस:-४४ हजार ८२७. ९४ हेक्टर, साेयाबीन:-१ लाख १२ हजार ८३१ हेक्टर, तूर:-२७ हजार १८७ हेक्टर.