Akola News: मोफत उपचार असूनही रुग्णांकडून वसुली; अकोल्यातील १२ रुग्णालये रडारवर, दोषी आढळल्यास करार होणार रद्द

अकोला : गरीब व गरजू रुग्णांना मोफत आणि सुलभ आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे उकळल्याच्या गंभीर तक्रारी जिल्ह्यात समोर आल्या आहेत..या प्रकरणाची शासनाने दखल घेत चौकशी सुरू केली असून, अशा प्रकारच्या एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झालेल्या रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व रुग्णालये आता शासनाच्या रडारवर आली असून, चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्याशी केलेले करार रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..योजनेतील रुग्णालयांनी रुग्णांकडून वसुली केल्याची बाब राज्याच्या विधिमंडळातही गाजली. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, अकोला जिल्ह्यातील काही खासगी रुग्णालयांनी शासनाच्या योजनांअंतर्गत मोफत उपचार देणे अपेक्षित असतानाही तपासण्या, शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय सेवांसाठी रुग्णांकडून थेट पैसे घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत..या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्राप्त १२ तक्रारींपैकी एका प्रकरणात रुग्णाकडून आकारलेली रक्कम परत करण्यात आली असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात संबंधित रुग्णालयाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे..उर्वरित ११ तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्या उत्तरांची प्रतीक्षा आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, दोषी आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..रुग्णांना तक्रार करण्याचे आवाहनमहात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना या दोन्ही योजनांद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनांमध्ये विविध आजार, शस्त्रक्रिया आणि उपचारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. रुग्णांनी पात्रता निकष पूर्ण केल्यास त्यांना उपचारासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, असा स्पष्ट नियम आहे. मात्र काही रुग्णालयांकडून या नियमांचे उल्लंघन करून रुग्णांकडून थेट पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कोणत्याही रुग्णालयाने पैशांची मागणी केल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..दोषींवर होणार कारवाईजिल्ह्यातील १२ रुग्णालयांविरुद्ध प्राप्त तक्रारींमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील गैरप्रकार उघडकीस येत असून शासनानेही या प्रकरणात कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई होणार असल्याने इतर रुग्णालयांसाठीही हा एक इशारा मानला जात आहे. .तक्रार कुठे करावी?एखाद्या रुग्णालयाने पैशांची मागणी केल्यास mjpjay@mahahealth.gov.in वर ईमेल करून तक्रार नोंदविता येते. तसेच जिल्हा समितीकडेही तक्रार दाखल करता येते. जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे लेखी तक्रार करता येते. रुग्णालयाने अतिरिक्त पैसे घेतल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांना पॅनेलवरून काढले जाऊ शकते.