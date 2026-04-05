Akola News: देहविक्रीसाठी विदेशी महिलांचा वापर; अकोल्यात उच्चभ्रू सोसायटीत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश

अकोला: शहरातील गौरक्षण रोड परिसरातील एका उच्चभ्रू अपार्टमेंटमध्ये सुरू असलेल्या हायप्रोफाईल देहविक्री रॅकेटचा पोलिसांनी शनिवारी (ता.४) सायंकाळी पर्दाफाश केला. खदान पोलीस स्टेशन हद्दीत झालेल्या या कारवाईत दोन महिला आणि एका पुरुषाला ताब्यात घेण्यात आले असून, यातील एक महिला टांझानिया (पूर्व आफ्रिका) येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे. .गौरक्षण रोड परिसर हा अकोल्यातील शांत आणि प्रतिष्ठित भाग म्हणून ओळखला जातो. मात्र याच भागातील एका अपार्टमेंटमधील फ्लॅटमध्ये गुप्तपणे देहविक्रीचा व्यवसाय सुरू असल्याचे पोलिसांच्या कारवाईतून उघड झाले.पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, एका महिलेने विदेशी महिलेला सोबत घेऊन या ठिकाणी कुंटणखाना सुरू केला होता. पोलिसांनी सापळा रचला..बनावट ग्राहक पाठवून संपूर्ण व्यवहाराची खात्री करण्यात आली. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभाग आणि खदान पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने फ्लॅटवर धाड टाकली. अचानक झालेल्या या कारवाईदरम्यान फ्लॅटमध्ये सुरू असलेला अनैतिक प्रकार उघडकीस आला..पोलिसांना घटनास्थळी दोन महिला आणि एक पुरुष आढळून आले. तिघांनाही तत्काळ ताब्यात घेऊन खदान पोलिस स्टेशनमध्ये आणण्यात आले. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. सुमारे दीड ते दोन तास परिसरात बघ्यांची गर्दी होती. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या रॅकेटमागील इतर आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..एका ग्राहकासाठी चार हजारदरम्यान, प्राथमिक चौकशीतून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून तरुणींचे फोटो पाठवले जात होते. त्यानंतर ग्राहकांशी संपर्क साधून व्यवहार निश्चित केले जात होते. प्रत्येक ग्राहकाकडून तीन ते चार हजार रुपये आकारले जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच काही गरजू महिला आणि तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून या व्यवसायात ढकलले जात असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.