Akola News: जिल्ह्यातील ४० अधिकृत केंद्रांबाहेरील सोनोग्राफी बेकायदेशीर;नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन; अवैध तपासणीबाबत माहिती दिल्यास एक लाखांचे बक्षीस

अकोला: पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात तालुका व ग्रामीण स्तरावर एकूण ४० सोनोग्राफी केंद्रे अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत. या केंद्रांव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही सोनोग्राफी होत असल्यास तत्काळ माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आरती कुलवाल यांनी केले आहे..जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान आणि अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क असून, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतींवर कडक कारवाई केली जात आहे. ‘अवैध गर्भलिंग निदान किंवा गर्भपात होत असल्याची माहिती मिळाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत माहिती देणाऱ्यास १ लाख रुपये बक्षीस देण्यात येईल,’ असे डॉ. कुलवाल यांनी स्पष्ट केले.अशा प्रकरणांची माहिती देण्यासाठी नागरिकांना टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ४४७५ किंवा १०४ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच अधिकृत संकेतस्थळावरही तक्रार नोंदवता येणार आहे..Akola News: टॅंकरवर वाढली शहराची निर्भरता; चारही झोनमध्ये दिवसाला १६ ते १८ टॅंकरच्या फेऱ्या.नागरिकांनी जागरूक राहून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले. जिल्ह्यातील अकोट, मूर्तिजापूर, बाळापूर, तेल्हारा, बार्शीटाकळी आणि पातूर या तालुक्यांमध्ये विविध अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रे कार्यरत आहेत.या सर्व केंद्रांची नोंदणी पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातूनच सोनोग्राफी तपासणी केली जाऊ शकते.डॉ. कुलवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, ‘नोंदणीकृत केंद्रांव्यतिरिक्त इतरत्र सोनोग्राफी होत असल्याचे आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ माहिती द्यावी. समाजातील प्रत्येक घटकाने या मोहिमेत सहभागी होणे आवश्यक आहे.’.ही आहेत ४० अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रेअकोटमध्ये गीताई हॉस्पिटल, लोखंडे हॉस्पिटल, केला रूग्णालय, श्रीकृपा मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, गावंडे चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, अमृतेष हॉस्पिटल, वानखडे हॉस्पिटल, अकोट ग्रामीण रूग्णालय, श्री सिद्धीविनायक सोनोग्राफी क्लिनीक, विदर्भ सोनोग्राफी सेंटर, तालुका व्हेटरनरी मिनी पॉलिक्लिनीक, श्री हॉस्पिटल मॅटर्निटी अँड चाईल्ड केअर, धांडे हॉस्पिटल, विघ्नहर्ता डायग्नोस्टिक, बोचे हॉस्पिटल, मातोश्री हॉस्पिटल, अकोट सीटी स्कॅन एलएलपी ही अधिकृत केंद्रे आहेत..Premium|Share Market Analysis : युद्ध, आयटी निकाल व वेदांत विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी काय करावे?.मूर्तिजापूरमध्ये श्रीमती सुशीलादेवी शर्मा मॅटर्निटी अँड नर्सिंग होम, टावरी रूग्णालय, तालुका व्हेटरनरी मिनी पॉलिक्लिनीक, मोहिनी रूग्णालय, विठाई डायग्नोस्टिक सेंटर, मूर्तिजापूर उपजिल्हा रूग्णालय, मालती मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (तूरखेड), मूर्तिजापूर सिटी स्कॅन सेंटर, खैरे उम्मत मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, स्व. गोवर्धनराव बायस्कर स्मृती रूग्णालय, शुभंकरोती रूग्णालय, मातृसेवा रूग्णालय, जय सोनोग्राफी आणि एक्स रे केंद्र आदी अधिकृत केंद्रे आहेत..बाळापूरमध्ये तालुका व्हेटरनरी मिनी पॉलिक्लिनीक, कोकिळाबेन अंबानी रूग्णालय (रिधोरा), तायडे डायग्नोस्टिक सेंटर, नालिंदे डायग्नोस्टिक (वाडेगाव), तेल्हा-यात नारायण हॉस्पिटल आणि ग्रामीण रूग्णालय, त्याचप्रमाणे, बार्शीटाकळी येथे लहाने रूग्णालय आणि पातूर येथे तालुका व्हेटरनरी मिनी पॉलिक्लिनीक व नालिदे डायग्नोस्टिक ही अधिकृत केंद्रे आहेत. या केंद्रांव्यतिरिक्त अन्यत्र सोनोग्राफी होत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ कळविण्याचे आवाहन डॉ. कुलवाल यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.