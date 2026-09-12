Youth Sena Leader Car Crash: युवासेना पदाधिकाऱ्याच्या थारची दुचाकीला धडक; कामगार गंभीर जखमी, खर्च न दिल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल

अकोला : केशवनगर परिसरात भरधाव थार वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने सेंट्रिंग कामगार गंभीर जखमी झाल्याची घटना ५ सप्टेंबर रोजी घडली. या अपघातप्रकरणी युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे महाराष्ट्र सहसचिव असल्याचे सांगितले जाणारे सोनू उर्फ प्रविण चंद्रकांत वाटमारे यांच्याविरुद्ध खदान पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अपघातात राहुल मधुकर कांबळे (४९) यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली..पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार, राहुल कांबळे हे ५ सप्टेंबर रोजी सकाळी सेंट्रिंगच्या कामासाठी केशवनगर येथे गेले होते. सकाळी ९ ते १० वाजण्याच्या सुमारास ते सहकाऱ्यासोबत प्लॅटिना दुचाकीवरून चहा घेण्यासाठी जात होते. केशवनगर मार्ग क्रमांक ६ वरील चौकातून जात असताना एमएच ३० बीडब्ल्यू ७४१८ क्रमांकाच्या थार वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. धडकेनंतर कांबळे खाली पडले, तर त्यांच्यासोबत असलेला सहकारी बाजूला फेकला गेला. दोघांनाही दुखापत झाली. कांबळे यांच्या डाव्या पायाचे हाड मोडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या प्रकरणी खदान पोलिसांनी सोनू उर्फ प्रविण चंद्रकांत वाटमारे यांच्याविरुद्ध मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम १८४ तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील कलम १२५(अ), १२५(ब) आणि २८१ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास खदान पोलिस करीत आहेत..खर्च देण्याचे आश्वासन; तक्रार न करण्याची विनंतीअपघातानंतर थार चालक सोनू उर्फ प्रविण चंद्रकांत वाटमारे यांनी जखमीच्या उपचाराचा तसेच वाहनाच्या नुकसानीचा खर्च देण्याचे आश्वासन देत पोलिसांत तक्रार करू नये, अशी विनंती केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे जखमीने सुरुवातीला तक्रार दाखल केली नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना खर्च देण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात आली आणि अद्याप कोणताही खर्च देण्यात आला नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.