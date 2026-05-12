Akola News: महसूल कॉलनीत उखडलेल्या रस्त्याचे डांबरीकरण सुरू; भूमिगत गटार कामामुळे नागरिकांना दिलासा

अकोला: महसूल कॉलनी परिसरातील भूमिगत गटार योजनेच्या संथ कामांमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित करताच महानगरपालिका प्रशासनाने अखेर काम सुरु केले आहे. गेल्या महिनाभरापासून उखडलेल्या अवस्थेत असलेल्या अंतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली असून त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..महसूल कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी रस्ता उखडण्यात आला होता. त्यानंतर रस्त्यावर बारीक रुडी टाकून काम अपूर्ण अवस्थेतच सोडण्यात आले होते..परिणामी, या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी हा रस्ता धोकादायक ठरत होता. रुडीमुळे वाहने घसरण्याच्या घटना सातत्याने घडत होत्या..दरम्यान, आता रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. शहरातील इतर भागांमध्येही भूमिगत गटार योजनेची कामे सुरू असून अनेक ठिकाणी रस्ते उखडलेल्या अवस्थेत आहेत..त्यामुळे प्रशासनाने केवळ खोदकाम न करता त्यानंतरची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच काम सुरू असलेल्या ठिकाणी सुरक्षा उपाययोजना आणि सूचना फलक लावण्याची गरजही व्यक्त करण्यात येत आहे.