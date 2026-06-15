अकोला

Akola: मुख्य चौकातील खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण; नाल्याही तुंबल्या, साफसफाईकडे दुर्लक्ष ;मलकापूर परिसरातील परिस्थिती

Potholes in Malkapur Create Daily Trouble for Residents: अकोल्यातील मलकापूर परिसरात रस्त्यांवरील मोठे खड्डे आणि तुंबलेले नाले नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १४ अंतर्गत येणाऱ्या मलकापूर परिसरातील नागरिकांना सध्या दुहेरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मुख्य चौकात पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची गैरसोय होत असताना दुसरीकडे मुख्य नाल्याही घाणीने तुंबल्या आहेत.

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