अकोला

Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत

LCB Tracks Down Fugitive: अकोला जिल्ह्यातील माना येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी फरार आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेने उल्हासनगरमधून अटक केली.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूर्तिजापूर: चॉकलेटचे आमिष दाखवून एका नराधमाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना १५ जुलै रोजी घडली होती. याप्रकरणातील आरोपीस स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली.

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