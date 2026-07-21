Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत

मूर्तिजापूर: चॉकलेटचे आमिष दाखवून एका नराधमाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना १५ जुलै रोजी घडली होती. याप्रकरणातील आरोपीस स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. .सविस्तर असे की, पोलिस पोलिस स्टेशन माना येथे १५ जुलै रोजी एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगीक अत्याराबाबत अप. नं. २८२/२०२६ क्रं. ६९, ७४ भा. न्या. सं. सहकलम ८ पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपीने अल्पवयीन मुलीस चॉकलेट देण्याचे आमीष दाखवून घरासमोरून उचलून नेले. त्यानंतर गावाबाहेरील निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला..Ambabai Temple Kolhapur : 'अंबाबाई मंदिराला 15 दिवसांत 'प्राचीन'चा दर्जा द्या, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार'; सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण आदेश.याप्रकरणी पिडीतीचे आईने दिलेल्या तक्रारीवरून माना पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता. सदर गुन्हयाचे गांभीर्य लक्षात घेवुन गुन्हयातील आरोपीचा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तांत्रिक व गोपनीय माहीतीचे मदतीने शोध लावला..आरोपी उज्वल आत्माराम नाईक हा उल्हासनगर, जि.ठाणे येथे असल्याची माहीती प्राप्त झाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील तपास पथकाने उल्हासनगर जि. ठाणे येथे जावुन सदर आरोपीला ताब्यात घेतले. पु.NEET Protest: आंदोलकांची थेट संसदेवर धडक; जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर, नीट’ पेपरफुटीवरून दिल्लीत रणकंदन.ढील तपास माना पोलिस करीत आहेत. ही कारवाई जिल्हा पोलिस अधिक्षक अर्चित चांडक, अप्पर पोलीस अधिक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा अकोलाचे प्रमुख नितीन लेव्हरकर, पोउपनि विष्णु बोडखे, पोलीस अंमलदार सुलतान पठाण व वसीमोद्दीन यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.