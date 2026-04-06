Akola News: मुख्य बाजारपेठेला अतिक्रमणाचा विळखा; गल्लीबोळांतही बिनधास्त अतिक्रमण ;प्रशासन विभाग सुस्त

अकोला: शहरातील प्रमुख बाजारपेठांसह गल्लीबोळांमध्ये दुकानदारांचे अतिक्रमण बिनधास्त वाढत असून मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून केवळ थातूरमातून कारवाया केल्या जात आहेत. बारा मीटर रुंदीचे रस्ते अतिक्रमणामुळे आठ मीटरवर आले असून वाहनधारक, ग्राहक आणि पादचारी यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. व्यापारी संकुलांमध्ये पार्किंगची सुविधा नसल्याने वाहतूक कोंडीचे चित्र दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे..शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गांधी रोड परिसरासह काला चबुतरा, ताजना पेठ, फतेह चौक, सिटी कोतवाली चौक, टॉवर चौक, जनता भाजी बाजार परिसर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खुले नाट्यगृह परिसरात अतिक्रमणाचा विळखा घट्ट झाला आहे. दुकानदारांनी दुकानांसमोर शेड, फलक, स्टॉल, मालाचे रॅक रस्त्यावरच उभे केल्याने वाहनांसाठी जागा उरत नाही..परिणामी वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्य रस्त्यांसह शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरही अतिक्रमणाची समस्या वाढली आहे. किरकोळ दुकाने, हातगाड्या, भाजी विक्रेते, फेरीवाले यांनी रस्त्याचा मोठा भाग व्यापल्याने वाहनांची हालचाल कठीण झाली आहे. अनेक ठिकाणी दुचाकी व चारचाकी वाहने एकाच वेळी जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सतत वाहतूक खोळंबा होत असून नागरिकांचा संताप वाढत आहे.किरकोळ व्यावसायिकांनी रस्त्यांवर दुकाने लावण्याची स्पर्धाच सुरू केली आहे. काही दुकानदारांनी दुकानासमोरील पादचारी मार्ग पूर्णपणे व्यापल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे..पार्किंग नाही, नियम धाब्यावरशहरात नवीन व्यापारी संकुले मोठ्या प्रमाणावर उभी राहत आहेत. मात्र, बांधकाम नियमावलीनुसार पार्किंगसाठी जागा सोडली जात नसल्याचे दिसून येते. गांधी रोडसह शहराच्या इतर भागात अनेक व्यापारी संकुले उभी राहिली आहेत. मात्र, ग्राहकांसाठी पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे ग्राहकांना रस्त्यावरच वाहन उभे करावे लागते..कारवाईचा केवळ देखावामनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून अधूनमधून कारवाई केली जात असली तरी ती केवळ औपचारिक ठरत आहे. एक-दोन दिवस कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण पूर्ववत होते. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सातत्याने राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी अतिक्रमण हटविण्यासाठी कारवाई झाल्यानंतर काही तासांतच दुकानदार पुन्हा रस्त्यावर दुकाने लावतात.