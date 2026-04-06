अकोला

Akola News: मुख्य बाजारपेठेला अतिक्रमणाचा विळखा; गल्लीबोळांतही बिनधास्त अतिक्रमण ;प्रशासन विभाग सुस्त

Overview of Encroachment in Akola Markets: अकोला शहरातील गांधी रोड, काला चबुतरा, ताजना पेठसह गल्लीबोळांत दुकानदारांचे अतिक्रमण वाढले आहे. वाहनधारक, ग्राहक आणि पादचारी गंभीर वाहतूक कोंडीचा सामना करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: शहरातील प्रमुख बाजारपेठांसह गल्लीबोळांमध्ये दुकानदारांचे अतिक्रमण बिनधास्त वाढत असून मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून केवळ थातूरमातून कारवाया केल्या जात आहेत. बारा मीटर रुंदीचे रस्ते अतिक्रमणामुळे आठ मीटरवर आले असून वाहनधारक, ग्राहक आणि पादचारी यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. व्यापारी संकुलांमध्ये पार्किंगची सुविधा नसल्याने वाहतूक कोंडीचे चित्र दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

Loading content, please wait...
