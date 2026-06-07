Akola: धान्याची पोती उचलणाऱ्यांच्या घरातच उपासमारी; ११० माथाडी कामगारांची मजुरी रखडली; कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट

अकोला: शासकीय धान्य गोदामांमध्ये दिवस-रात्र राबून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे चाक अखंड फिरते ठेवणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या आयुष्यात मात्र सध्या अंधार दाटला आहे. रेशनद्वारे लाखो नागरिकांच्या ताटात अन्न पोहोचविण्यासाठी घाम गाळणाऱ्या ११० माथाडी कामगारांना गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळालेला नाही. जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीतील तब्बल ६० ते ७० लाख रुपयांची मजुरी थकीत असल्याने अनेक कामगारांच्या कुटुंबांवर आर्थिक विवंचना ओढवली आहे..शासकीय गोदामांमध्ये गहू, तांदूळ आणि इतर अन्नधान्याच्या पोत्यांची चढ-उतार, वाहतूक, साठवणूक आणि वितरणाची जबाबदारी माथाडी कामगार पार पाडतात. कडक उन्हाळा, पाऊस किंवा प्रतिकूल परिस्थितीची पर्वा न करता हे कामगार शेकडो क्विंटल धान्याची उचल करतात. त्यांच्या श्रमांमुळेच रेशन दुकानदारांपर्यंत धान्य वेळेत पोहोचते आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरळीत चालते. मात्र विडंबना अशी की, इतरांच्या घरात अन्न पोहोचविणारे हेच कामगार आज स्वतःच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी झगडत आहेत. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला न मिळाल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मजुरी न मिळाल्याने कामगारांच्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यातच वाढत्या महागाईने त्यांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे..Akola : पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी धावाधाव, नर्सपासून डॉक्टरांपर्यंत विनवण्या; कुणीच मदत केली नाही, VIRAL व्हिडीओने खळबळ."माथाडी कामगारांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया राज्य स्तरावरूनच पार पडत असते. गत काही काही महिन्यांपासून कामगारांना निधी अभावी मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करू. "- रविंद्र येन्नावार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला, मो. नं. ७४२००७१९७८.शासनाने लक्ष द्यावेथकीत मजुरीचे त्वरित वितरण करून ११० कुटुंबांना दिलासा द्यावा, अन्यथा या कुटुंबांसमोरील आर्थिक आणि सामाजिक संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा भार खांद्यावर वाहणाऱ्या या श्रमिकांच्या न्याय्य हक्काकडे शासनाने आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.तोकडी मजुरी, त्यातही विलंबमाथाडी कामगारांना मिळणारी मजुरी आधीच अत्यंत कमी आहे. गोदामात धान्याची आवक झाल्यानंतर त्याची उचल केल्यास केवळ २३ रुपये (प्रतिक्विंटल), तर जावक वेळी प्रतिक्विंटल १८ रुपये इतकी मजुरी दिली जाते. एवढ्या तोकड्या मोबदल्यात कठोर शारीरिक श्रम करूनही कामगारांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने संतापाची भावना व्यक्त होत आहे..Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.११० कुटुंबांचा संसार आर्थिक गर्तेतमजुरी रखडल्याचा फटका केवळ कामगारांनाच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही बसत आहे. घरभाडे, किराणा, वीजबिले, औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. अनेक कामगारांना उधारीवर संसार चालवावा लागत असून काहींनी खासगी कर्जाचा मार्ग स्वीकारला आहे. वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे मानसिक तणावही वाढत असल्याचे चित्र आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा कणा संकटातसार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत माथाडी कामगारांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांच्या श्रमांमुळेच रेशन दुकानदारांपर्यंत धान्य वेळेत पोहोचते आणि लाखो लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत राहतो. मात्र हीच व्यवस्था खांद्यावर वाहणारे कामगार आज स्वतःच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत, ही बाब प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.