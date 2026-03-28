Akola News: मनपाला मिळाल्या तीन मेकॅनिकल स्वीपिंग मशीन;शहराच्या स्वच्छतेसाठी मोठे पाऊल : धुळीवर नियंत्रणासह रस्ते सफाई होणार अधिक प्रभावी

अकोला: शहरातील वाढत्या धुळीच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तसेच मुख्य रस्त्यांवरील स्वच्छता अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेला शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (नागरी) २.० अंतर्गत तीन अत्याधुनिक मेकॅनिकल स्वीपींग मशीन प्राप्त झाली आहेत. या यंत्रांच्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख रस्त्यांची सफाई अधिक वेगवान, प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने करण्यात येणार आहे..या तीनही मशीनचे लोकार्पण शुक्रवारी (ता.२७) महापौर सौ.शारदा रणजीत खेडकर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल, उपमहापौर अमोल गोगे, पवन महल्ले आदींच्या हस्ते करण्यात आले. शहरामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून धुळीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.रस्ते रुंदीकरण, बांधकामे, वाढती वाहतूक यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते, चौक, औद्योगिक परिसर आणि बाजारपेठांमध्ये धुळीची समस्या गंभीर बनली आहे..याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून श्वसनविकार, अॅलर्जी आणि डोळ्यांचे आजार वाढल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे यांत्रिक रस्ते सफाई मशीनची मागणी केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत स्वच्छ भारत मिशन (नागरी) २.० अंतर्गत अकोला महानगरपालिकेला तीन अत्याधुनिक मेकॅनिकल स्वीपींग मशीन मंजूर करण्यात आली. यावेळी महिला व बालकल्याण सभापती आरती घोगलिया, मनपा उपायुक्त विजय पारतवार, नगरसेवक हरिष आलिमचंदानी, माधुरी क्षीरसागर, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल डोईफोडे, मोटर वाहन विभाग प्रमुख अनिल बिडवे, अभियंता शैलेश चोपडे यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती..पाणी न वापरता धूळ नियंत्रणाची सुविधाया मशीनमध्ये आयात केलेले प्लीटेड फॅब्रिक फिल्टर्स बसविण्यात आले आहेत. हे फिल्टर्स रिव्हर्स कॉम्प्रेस्ड एअर-जेट पर्जिंग सिस्टीमद्वारे आपोआप स्वच्छ केले जातात. या प्रणालीमुळे मशीन कोरड्या मोडमध्ये देखील काम करू शकते. म्हणजेच पाणी न वापरता देखील धूळ नियंत्रणासह सफाई करता येते. मशीनमधील ब्लोअरमधून बाहेर पडणारा धूर पीएम-१० प्रदूषण नियंत्रण मानकांनुसार असतो. त्यामुळे वातावरणातील धुळीचे प्रमाण वाढण्याऐवजी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या मशीनच्या मागील बाजूस सक्शन होज दिलेला आहे. याच्या सहाय्याने मशीनच्या साफसफाईच्या मार्गाबाहेर पडलेला कचरा आणि धूळ देखील शोषून घेता येते. विशेषतः रस्त्याच्या कडेला, फूटपाथवर किंवा अडथळ्यांमुळे न साफ झालेल्या भागात ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे..मनुष्यबळावरचा ताण कमी होणारसध्या महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात रस्ते सफाईसाठी मानवी श्रमावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र मेकॅनिकल स्वीपर मशीनमुळे कमी वेळात मोठ्या क्षेत्राची सफाई करता येणार आहे. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होणार असून इतर भागांमध्येही स्वच्छता कामांना गती मिळणार आहे.रस्त्यांची होणार जलद सफाईमेकॅनिकल स्वीपर मशीनचा उपयोग मोठ्या आणि सपाट पक्क्या रस्त्यांच्या सफाईसाठी केला जातो. विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग, मुख्य रस्ते, औद्योगिक क्षेत्रे, बाजारपेठा, व्यावसायिक परिसर आणि मोठ्या निवासी भागांमध्ये या मशीनचा प्रभावी वापर करता येतो. या मशीनमध्ये मध्यवर्ती ब्रश, दोन बाजूचे ब्रश आणि दोन सेक्शन हेड्स असतात. झाडण्याचे मुख्य काम मध्यवर्ती ब्रश आणि बाजूच्या ब्रशच्या सहाय्याने केले जाते. यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंवरील धूळ आणि कचरा प्रभावीपणे उचलला जातो..अत्याधुनिक स्वयंचलित प्रणालीही मशीन पूर्णपणे स्वयंचलित स्वरूपाची असून त्यामध्ये सहाय्यक डिझेल इंजिन, उच्च कार्यक्षमतेचा व्हॅक्यूम एक्झॉस्टर, डस्ट कंटेनर आणि हायड्रॉलिकवर चालणारे मध्यवर्ती व बाजूचे ब्रश दिलेले आहेत. या सर्व प्रणालींचे नियंत्रण ड्रायव्हरच्या केबिनमधून इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक आणि इलेक्ट्रो-न्यूमॅटिक कंट्रोल्सच्या सहाय्याने केले जाते. यामुळे चालकाला मशीन सहज नियंत्रित करता येते. शिवाय मशीन चालविण्यासाठी कमी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने मनपा प्रशासनाचा खर्च देखील कमी होणार आहे..मेकॅनिकल स्वीपिंग मशीनची वैशिष्ट्येमोठ्या रस्त्यांची जलद सफाईसपाट आणि मोठ्या रस्त्यांसाठी उपयुक्तरस्त्यावरील धूळ आणि कचरा थेट कंटेनरमध्ये जमाइलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टमड्रायव्हर केबिनमधून पूर्ण नियंत्रणकमी मनुष्यबळात कार्यक्षम सफाईरिव्हर्स एअर-जेट क्लिनिंग सिस्टमपीएम-१० प्रदूषण नियंत्रण मानकांनुसार कार्यवॉटर स्प्रे प्रणाली