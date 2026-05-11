Akola News: तीव्र उन्हाळ्यात दहा हजार मजुरांना आधार;मजुरांच्या हाताला हक्काचे काम; दोन हजार विविध कामांवर मजुरांची उपस्थिती

Intense Summer Work in Akola: अकोला जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत मजुरांना हक्काचे रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. उन्हाळ्यातही १० हजारांहून अधिक मजूर विविध कामांमध्ये उपस्थित असून महिलांचा सहभागही मोठा आहे.
अकोला: जिल्ह्यात मे महिन्याच्या कडक उन्हाने कहर केला असून तापमानाचा पारा ४५ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचला आहे. अंगाची लाही लाही करणाऱ्या या उष्णतेतही ग्रामीण भागातील हजारो मजूर रोजगारासाठी कामावर हजेरी लावत आहेत.

शेतीची कामे ठप्प झाल्याने मजुरांचा कल पुन्हा एकदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे (मनरेगा) वळला असून जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक कामांवर दररोज सरासरी दहा हजारांवर मजूर काम करत असल्याचे चित्र आहे.

