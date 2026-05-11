Akola News: तीव्र उन्हाळ्यात दहा हजार मजुरांना आधार;मजुरांच्या हाताला हक्काचे काम; दोन हजार विविध कामांवर मजुरांची उपस्थिती

अकोला: जिल्ह्यात मे महिन्याच्या कडक उन्हाने कहर केला असून तापमानाचा पारा ४५ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचला आहे. अंगाची लाही लाही करणाऱ्या या उष्णतेतही ग्रामीण भागातील हजारो मजूर रोजगारासाठी कामावर हजेरी लावत आहेत. शेतीची कामे ठप्प झाल्याने मजुरांचा कल पुन्हा एकदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे (मनरेगा) वळला असून जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक कामांवर दररोज सरासरी दहा हजारांवर मजूर काम करत असल्याचे चित्र आहे..ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांचे शहरी भागात स्थलांतरण थांबावे व ग्रामीण भागात विविध शासकीय कामे हाेत राहावी यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने देशात 'महात्मा गांधी राेजगार हमी याेजना' राबविण्यात येते.योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात विविध प्रकारची कामे राबवून मजुरांच्या हातांना हक्काचे काम देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मनरेगाच्या कामांकडे कल अधिक असतो..कोरोना विषाणूच्या काळात मजुरांना मनरेगाने भक्कम आधार दिला होती, परंतु नंतर टाळेबंदी शिथिल होताच मजुरांनी मनरेगाकडे पाठ फिरवली होती. दरम्यान आता उन्हाच्या झळांमध्ये ग्रामीण भागातील शेती विषयक कामे बंद आहेत.त्यामुळे मजुरांचा कल पुन्हा एकादा मनरेगाकडे वाढला आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील दोन हजारांवर कामांवर सरासरी १० हजारांवर मजुर उपस्थिती लावत आहेत. परिणामी मनरेगाकडे मजुरांची पाऊले वळल्याचे दिसून येत आहे..अकोल्याची आघाडी; अकोटची पिछाडीमजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात अकोला तालुका आघाडीवर आहे. गत आठवड्यापर्यंत अकोला तालुक्यात सरासरी तीन हजार ११५ मजुरांना हक्काचे काम मिळाले, तर अकोट तालुक्यात एक हजार ३८ मजुरांच्याच हाताला काम मिळाले..यंत्रणानिहाय सुरू असलेली कामेसामाजिक वनिकरण विभागामार्फत वृक्ष संगोपण, वनीकरण विभागामार्फत वनतळे, ग्रामपंचायतीमार्फत घरकुल, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते, गोठा बांधकाम, सिंचन विहिरीची कामे करण्यात येत आहे. कृषी विभागामार्फत आणि रेशीम विभागामार्फत सुद्धा कामे करुन मजुरांना हक्काचे काम उपलब्ध करून देण्यात येत आहे..महिलांचाही मोठा सहभागमनरेगाच्या कामांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. घराजवळ रोजगार उपलब्ध होत असल्याने महिला मोठ्या प्रमाणात या कामांमध्ये सहभागी होत आहेत. अनेक कुटुंबांसाठी मनरेगाचे उत्पन्न हेच सध्या मुख्य आर्थिक साधन बनले आहे.