Akola News: महावितरणच्या डिजिटल सेवांकडे ग्राहकांचा वाढता कल; १३.६६ लाख ग्राहकांनी केली मोबाईल नंबर नोंदणी

अकोला: महावितरणने ग्राहकांना अनेक सेवा घरबसल्या देण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यानुसार सर्व प्रकारच्या वीज सेवांची माहिती ग्राहकांच्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे दिली जाते. वीजबिल तसेच वीजपुरवठा बंदचा कालावधी व इतर माहिती मिळवण्यासाठी अकोला परिमंडळातील १३ लाख ६५ हजार ६६८ ग्राहकांनी महावितरणकडे मोबाइल क्रमांक नोंदवला आहे. .नव्याने नोंदणीसाठी तसेच आधी नोंदवलेला क्रमांक बदलण्यासाठी महावितरणशी संपर्क साधून सर्व वीजग्राहकांनी या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे.अवकाळी वादळ वाऱ्यामुळे किंवा देखभाल दुरूस्तीसाठी वीज पुरवठा बंद करण्यात आला?, महावितरणचे वीज बिल इत्यादी महावितरणच्या सेवांची आपल्याला माहिती मिळत नसेल, तर आपले मोबाईल नंबरची महावितरणकडे नोंद होणे किंवा जुने मोबाईल नंबर अपडेट करणे गरजेचे आहे..अकोला परिमंडलातील सर्व वर्गवारीतील एकूण १४ लाख ७२ हजार ५५० वीजग्राहकांपैकी १३ लाख ६५ हजार ६६८ ग्राहकांनी महावितरणकडे मोबाइल क्रमांक नोंदवला आहे. या ग्राहकांना वीजबिलाची माहिती, तांत्रिक बिघाड किंवा नियोजित देखभाल व दुरुस्तीमुळे वाहिनीवरील बंद असलेला वीजपुरवठा पूर्ववत होण्याचा कालावधी, मीटर रीडिंग, बिल भरण्याची अंतिम तारीख, बिल भरल्याचे कन्फर्मेशन यासह विविध सेवांची माहिती 'एसएमएस'द्वारे पाठवण्यात येते..परिमंडळातील घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषी व इतर अशा सर्व वर्गवारीतील ९२.७४ टक्के ग्राहकांच्या मोबाइल क्रमांकांची नोंदणी झालेली आहे. मोबाइल क्रमांक बदलण्यासाठी किंवा नव्याने मोबाईल क्रमांक नोंदवण्यासाठी, १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ व १८००- २३३- ३४३५ या २४ तास सुरू असणाऱ्या टोल फ्री क्रमांकांवर संकेतस्थळावर किंवा महावितरण अॅपवर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..या ग्राहकांना केली नोंदणीअकोला जिल्ह्यातील ४ लाख ८४ हजार ३११ पैकी ४ लाख ५२ हजार ७१३, बुलडाणा जिल्ह्यातील ६ लाख ९८ हजार ३३३ ग्राहकांपैकी ६ लाख ४३ हजार आणि वाशीम जिल्ह्यातील २ लाख ९० हजार ग्राहकांपैकी २ लाख ७० हजार ग्राहकांनी मोबाईल नंबरची नोंद महावितरणकडे केली आहे.'महावितरण अॅप'चा वाढता वापरमहावितरणच्या अधिकृत मोबाईल अॅपद्वारे ग्राहकांना घरबसल्या अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वीजबिल डाउनलोड करणे, ऑनलाइन बिल भरणा, तक्रार नोंदविणे, नवीन जोडणीसाठी अर्ज करणे, मीटर रीडिंगची माहिती पाहणे आदी सेवा ग्राहकांना सहज मिळत आहेत. त्यामुळे कार्यालयात जाण्याची गरज कमी झाली असून डिजिटल सेवांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे.