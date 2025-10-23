अकोला

Akola MIDC Theft : दोन महिने झाले तरी कीटकनाशकाचा शोध नाही! एमआयडीसी पोलिसांची निष्क्रियता उघड; वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज

₹28 Lakh Pesticide Theft Remains Unsolved After Two Months : अकोला एमआयडीसीमधून २८.६२ लाख रुपयांच्या कीटकनाशकांचा माल ट्रकमधून चोरीला जाऊन दोन महिने उलटले तरी आरोपींचा शोध न लागल्याने व्यापारी वर्गामध्ये एमआयडीसी पोलिसांविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अकोला : शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात लाखोंचा माल चोरीस जातो आणि पोलिसांना दोन महिने उलटूनही आरोपी सापडत नाहीत, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे धाव घ्यावी? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली नाही, तर एमआयडीसी पोलिसांवरील उरलेला विश्वास संपुष्टात येईल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यापारी वर्गाने नोंदवली आहे.

