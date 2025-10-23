Akola MIDC Theft : दोन महिने झाले तरी कीटकनाशकाचा शोध नाही! एमआयडीसी पोलिसांची निष्क्रियता उघड; वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज

अकोला : शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात लाखोंचा माल चोरीस जातो आणि पोलिसांना दोन महिने उलटूनही आरोपी सापडत नाहीत, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे धाव घ्यावी? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली नाही, तर एमआयडीसी पोलिसांवरील उरलेला विश्वास संपुष्टात येईल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यापारी वर्गाने नोंदवली आहे..एमआयडीसी अकोला येथून चंद्रपूरकडे निघालेल्या ट्रक (क्र. एमएच-२७-बीएक्स-६२९०) मधून तब्बल २८ लाख ६२ हजार २४६ रुपयांचा कीटकनाशक माल चोरीस गेला, ही घटना दोन महिने उलटूनही अद्याप तपासात काहीच प्रगती झालेली नाही. ‘पोलिस तपास ठप्प असून, केवळ तपास सुरू आहे’ या वाक्यापुरतेच प्रशासनाचे उत्तर मर्यादित राहिले आहे. परिणामी, व्यापाऱ्यांमध्ये पोलिसांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. २ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूजा रोड लाइन्स, एमआयडीसी क्र. ४ अकोला येथून ‘युपीएल सस्टेनेबल अॅग्री सोल्युशन्स’ आणि ‘स्वाल कॉर्पोरेशन’ या नामांकित कंपन्यांचा एकूण १८७ पेट्यांचा कीटकनाशक माल ट्रकद्वारे चंद्रपूरकडे रवाना झाला होता..मात्र देहुगाव परिसरात पोहोचल्यावर चालकांनी पाहिले असता ट्रकच्या मागील बाजूची दोरी कापलेली व ताडपत्री फाटलेली आढळली. तपासात मोठ्या प्रमाणात पेट्या गायब झाल्याचे उघड झाले. चोरी गेलेल्या मालाची किंमत तब्बल २८ लाख ६२ हजार रुपये इतकी आहे. १५ ऑगस्ट रोजी ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिक सैयद अकील सय्यद बिस्मिल्ला यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र दोन महिने उलटूनही ना आरोपींचा शोध लागला, ना चोरीचा माल मिळाला. फक्त गुन्हा दाखल करणे म्हणजे पोलिसांची जबाबदारी संपते का? असा थेट प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.बनावट कीटकनाशक शेतकऱ्यांच्या जीवावरचोरी गेलेला कीटकनाशक माल चुकीच्या बाजारात विक्रीस गेला तर शेतकऱ्यांच्या आरोग्यास, शेतीमालाला आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा संवेदनशील मालाची चोरी होऊनही पोलिस तपासाचा वेग कासवगतीने सुरू आहे. अशा निष्क्रीयतेमुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि पोलिस यंत्रणेवरील विश्वास घटतो, अशी तीव्र टीका व्यापाऱ्यांनी केली आहे..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हव्यापारी वर्गाने एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले आहेत. या ठाण्यात गुन्हे दाखल होतात, पण तपास पुढे सरकत नाही. एवढा मोठा माल चोरीस जाऊन दोन महिने उलटले तरी पोलिसांकडे ठोस धागादोरा नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे मत व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केले.अकोल्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्र असून, इथेच जर अशा मोठ्या प्रमाणात चोरीचे प्रकार घडूनही तपासात विलंब होत असेल, तर नागरिकांची सुरक्षितता कुणाच्या भरोशावर? असा प्रश्न निर्माण होतो. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सदर घटना एमआयडीसी कार्यक्षेत्रात घडलीच नाही. संबधित चालकाच्या लक्षात आले तेव्हा ट्रकमध्ये माल नव्हता. ट्रकच्या मागील बाजूची दोरी कापलेली व ताडपत्री फाटलेली होती. आमच्या परिने तपास सुरु आहे.- राहुल जंजाळ, सहा. पोलीस निरीक्षक, एमआयडीसी अकोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.