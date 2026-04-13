Akola News: उद्दिष्ट १३० कोटींचे वसुली मात्र १०१ कोटी; गौणखनिज वसुलीत खनिकर्म विभागाची कामगिरी; गौणखनिज वसुलीत खनिकर्म विभागाची कामगिरी

अकोला: सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गौणखनिज वसुलीचे खनिकर्म विभागाला १३० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनाकडून मिळाले होते.३१ मार्च २०२६ अखेर १०१ कोटी वसूल करण्यात विभागाला यश आले ७८ टक्के वसुली झाली असली तरी मात्र उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नसल्याने यावर्षी खनिकर्म विभागाची कामगिरी सुमार असल्याचे दिसून येते..राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक वर्षी गाैण खनिजावर स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येते. संबंधित उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जिल्हा प्रशासन प्रत्येक वर्षी प्रयत्न करते. त्यासाठी जिल्ह्यातील गिट्टी खदानींसह वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येताे, तर मुरूम व इतर गाैण खनिजांच्या खदानींचा लिलाव करून महसूल गाेळा करण्यात येताे. या व्यतिरीक्त अवैध मार्गाने गाैण खनिज उत्खननाच्या घटना सुद्धा नेहमीच घडतात..गौण खनिज माफियांवर महसूल व पाेलिस प्रशासनाच्या वतीने कारवाई देखील करण्यात येते. त्यातून जिल्हा प्रशासनाला महसूल प्राप्त हाेताे.या वर्षी १३० कोटी उद्दिष्ट मिळाले असतांना केवळ १०१ कोटींची वसुली झाली आहे.जिल्ह्यातील बहुतांश वाळू घाट अनेकदा निविदा काढल्या नंतर देखील लिलाव झाला नाही.त्यामुळे वसुलीवर देखील परिणाम झाला आहे..पातूर तालुक्याची केवळ २७ टक्के वसुलीपातूर तालुक्याला ३ कोटी ९७ लाख ८० हजार रुपयांचे गौनखनिज उद्दिष्ट मिळाले होते.यापैकी १ कोटी ८ लाख ३८ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली.ही टक्केवारी केवळ २७ टक्के एवढी आहे.सर्व तालुक्यातील वसुली पाहता पातूर तालुका हा पिछाडीवर आहे..तालुकानिहाय वसुलीअकोला ३२ कोटी ८९ लाखआकोट २४ कोटी ९८ लाखतेल्हारा १ कोटी ६५ लाखबाळापूर २ कोटी २९ लाखपातूर १ कोटी ०८ लाखमूर्तिजापूर १६ कोटी ४ लाखबार्शीटाकळी १७ कोटी ५६ लाखजिल्हा कार्यलया ५ कोटी १२ लाखएकूण १०१ कोटी ६४ लाख.