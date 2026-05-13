Akola News: मुरघास संयंत्र वाटप योजनेतून पशुपालकांना नवी दिशा; जिल्ह्यातील शेतकरी व पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी; १९.५० लाखांपर्यंत अनुदान

अकोला: सततच्या चारा टंचाई, वाढते पशुखाद्य खर्च आणि बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी शासनाने 'मुरघास संयंत्र वाटप योजना' सुरू केली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध (पुणे) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत मुरघास हार्वेस्टर आणि बेलर संयंत्र खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील पशुपालक, शेतकरी गट आणि महिला बचत गटांसाठी ही योजना मोठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. .या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळींची कापणी करणारे आधुनिक मुरघास हार्वेस्टर आणि मुरघास बेलर संयंत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.या उपकरणाची किंमत २६ लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, शासनाकडून भरघोस अनुदान मिळणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के म्हणजेच कमाल १३ लाख रुपये अनुदान मिळेल, तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना तब्बल ७५ टक्के म्हणजेच कमाल १९ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील पशुपालक, शेतकरी गट आणि महिला बचत गटांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे..कोण पात्र ठरणार?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या अथवा मेंढ्या असणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतःचा किमान ५० एचपी क्षमतेचा ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक आहे. निवड प्रक्रियेत अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय महिलांसाठी ३० टक्के आणि दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे..जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी लाभदायक योजनाअकोला जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात चारा टंचाईची समस्या तीव्र होत असते. अनेक पशुपालकांना महागड्या दराने पशुखाद्य खरेदी करावे लागते. अशा परिस्थितीत मुरघास निर्मितीमुळे हिरवा चारा दीर्घकाळ साठवून ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे दूध व्यवसाय, शेळीपालन आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय वाढवू इच्छिणारे युवक, महिला बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ही योजना रोजगारनिर्मितीची संधी निर्माण करणारी ठरत आहे..शेतकरी समूहगटांनाही संधी'वैरण विकास योजना' अंतर्गत आता शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाशी संलग्न संसाधन केंद्र तसेच 'उमेद' अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ यांनाही योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या समूहांकडे किमान ५० सदस्य, पाच लाख रुपयांचे भागभांडवल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण असणे आवश्यक आहे. नफ्यात असलेल्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.