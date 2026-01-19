अकोला

Akola Crime : अकोल्यात जुन्या वादातून दोन गटात हाणामारी; मोठी उमरी परिसरात तणाव; चौघांवर गुन्हा!

Mothi Umri Clash Akola : अकोल्यातील मोठी उमरी परिसरात जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या हाणामारीत दोघे जखमी झाले असून, सिव्हील लाईन पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे.
Violent Clash in Mothi Umri Over Old Rivalry

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील मोठी उमरी परिसरात जुन्या वैमनस्यातून दोन गटांमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी रौनक मंगल कार्यालयाजवळ घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या हाणामारीत दोघे जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात भरती केले आहे.

