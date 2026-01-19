Akola Crime : अकोल्यात जुन्या वादातून दोन गटात हाणामारी; मोठी उमरी परिसरात तणाव; चौघांवर गुन्हा!

अकोला : सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील मोठी उमरी परिसरात जुन्या वैमनस्यातून दोन गटांमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी रौनक मंगल कार्यालयाजवळ घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या हाणामारीत दोघे जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात भरती केले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित दोन गटांमध्ये यापूर्वीही किरकोळ वाद झाले होते. त्याच जुन्या वादाचे रूपांतर सोमवारी दुपारी अचानक हाणामारीत झाले. दोन्ही गटांतील युवकांनी एकमेकांवर मारहाण केल्याने परिसरातील नागरिकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळताच सिव्हील लाईन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..Crime: गुप्तांगाला जखम, व्हिडिओ, अन्...; तरुणावर सामुहिक अत्याचार, म्हणाला- ते तिघे राक्षस होते, त्यांनी माझ्यावर....या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून त्यापैकी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. ताब्यात घेतलेल्या आरोपींमध्ये रोशन रामदास होपड (वय २१, रा. कारला, ता. तेल्हारा, जि. अकोला, हल्ली मुक्काम लहान उमरी, अकोला) व अंकुश अनिल पिंपळकर (वय २३, व्यवसाय मजुरी, रा. लहान उमरी, अकोला) यांचा समावेश आहे. उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..या घटनेचा तपास पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी व उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षक मालती कायटे यांच्या नेतृत्वाखाली पीएसआय दिनकर पवार, शक्ती कांबळे, प्रदीप पवार, पवन शिरसाट, एकनाथ शिंदे व अक्षय तायडे यांचे पथक तपास करीत आहे..तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबी पथकाने कारवाई करत दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास सुरू असून परिसरात शांतता राखण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.