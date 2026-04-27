Akola News: बाजार वसुलीसाठी एजन्सी ठरणार; स्थायी समितीची आज सभा ; रस्ते-पथदिवे व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन फरकावर चर्चा

अकोला: महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी (ता.२७) सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली असून या सभेत विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणार आहे. सभेच्या अजेंड्यानुसार शहरातील मूलभूत सुविधा, निविदा प्रक्रिया, कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रश्न तसेच विविध विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय समोर ठेवण्यात आले आहेत. विशेषतः २५ लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदांवर निर्णय घेणे, विविध कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड आणि प्रशासनिक मान्यता देण्यावर निर्णय होणार आहे..या सभेत यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करण्यास मान्यता देणे, महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी प्रकरणांवरही चर्चा होणार आहे.१ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत सेवेतून निवृत्त किंवा मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवा लाभ, मृत्यू उपदान व रजा रोखीकरण यांसंदर्भात फरक रक्कम देण्याबाबत मंजुरीचा विषय सभेत मांडण्यात आला आहे..शहरातील बाजारपेठ आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर किरकोळ विक्रेत्यांकडून दररोज वसूल होणाऱ्या परवाना शुल्काच्या संकलनासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासंदर्भातही एक महत्त्वाचा विषय चर्चेसाठी आहे. यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-निविदेमधील सर्वाधिक रकमेच्या निविदेस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आहे..तसेच २५ लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या विविध निविदांबाबत स्थायी समितीची मान्यता घेण्याचा मुद्दा सभेत मांडण्यात आला आहे. डाबकी रोड परिसरात विद्युत खांब उभारणे आणि पथदिव्यांची व्यवस्था करण्यासाठीच्या कामांसाठी आलेल्या निविदांवर निर्णय घेतला जाणार आहे..सभेतील महत्त्वाचे विषयकर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरक रक्कम देण्याबाबतविक्रेत्यांकडून परवाना शुल्क वसुलीसाठी एजन्सी नियुक्ती२५ लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदांना मंजुरीडाबकी रोड परिसरात विद्युत खांब व पथदिवे उभारणीचे काम.