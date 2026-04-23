Akola Census Training: जनगणना प्रशिक्षणात जेवण उशिरा, निकृष्ट दर्जा व अस्वच्छता; ‘सौभाग्य’ संस्थेला दिलेल्या कंत्राटावर प्रश्नचिन्ह

श्रीकांत राऊतअकोला : महानगरपालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या जनगणना प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागले. सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या तीन दिवसीय प्रशिक्षणात सहभागी असलेल्या शिक्षकांसाठी असलेल्या जेवणाची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र अनेक केंद्रांवर दिसून आले..प्रशिक्षणासाठी नियुक्त प्रगणक व पर्यवेक्षकांमध्ये शिक्षकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असून, त्यांना दिवसभर सलग सत्रात बसावे लागत आहे. मात्र, दुपारच्या जेवणाच्या वेळी अनेक केंद्रांवर जेवण वेळेत पोहोचले नाही. काही ठिकाणी शिक्षकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली, तर काहींना अपुरे जेवण मिळाल्याची तक्रार समोर आली. यामुळे प्रशिक्षणाच्या दरम्यान शिक्षकांना त्रास सहन करावा लागला. याहून गंभीर बाब म्हणजे पुरवण्यात आलेल्या जेवणाच्या दर्जाबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सोबतच स्वच्छतेचा अभाव असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. दरम्यान, या जेवणाचे कंत्राट 'सौभाग्य बहुउद्देशीय या संस्थेला देण्यात आले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या संस्थेला कंत्राट देताना कोणते निकष लावले गेले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, या व्यवस्थेसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात दिल्या गेलेल्या सुविधांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचे दिसून आले आहे..जेवण- नाश्त्यावर ६ लाखांचा खर्चजनगणना प्रशिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या दर पत्रकातील चार्टनुसार सकाळी ७.३० ते ८.०० दरम्यान चहा/कॉफी, सकाळी ९.१५ वाजता नाश्ता आणि दुपारी १.३० वाजता जेवण देण्याचे नियोजन नमूद आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी तब्बल ६० लाख रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला असून, प्रति व्यक्ती दर सुमारे १५० रुपये ठेवण्यात आला आहे. इतका मोठा खर्च दाखवूनही प्रत्यक्षात प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी वेळेत जेवण न मिळणे ही बाब गंभीर मानली जात आहे..प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी काही केंद्रांवर गोंधळ झाला. 'सौभाग्य बहुउद्देशीय संस्था' यांना कंत्राट देण्यात आले असून काही ठिकाणी जेवण उशिरा पोहोचले. पुढील प्रशिक्षणासाठी जेवण आणि नाश्ता पुरविणाऱ्या संस्थेला योग्य सूचना देण्यात आल्या आहेत.अनिल बिडवे, जनगणना विभाग प्रमुख, महापालिका, अकोला.