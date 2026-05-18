Akola News: कचरा उचल सेवा आता सशुल्क;कचरा संकलनासाठी शुल्क जाहीर; घर, दुकाने, हॉटेल, रुग्णालये, मॉल्ससाठी स्वतंत्र दर

अकोला: शहरातील वाढत्या घनकचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवून स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी अकोला महानगरपालिकेने विविध घटकांसाठी नवीन उपयोगकर्ता शुल्क जाहीर केले आहे. घरगुती वापरकर्ते, दुकाने, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, मॉल्स आणि चित्रपटगृहे यांच्यासाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले असून आता नियमित कचरा संकलन सेवेसाठी नागरिकांना शुल्क भरावे लागणार आहे. .महानगरपालिकेच्या प्रस्तावानुसार, दररोज १०० किलोपेक्षा कमी घनकचरा निर्माण करणाऱ्या घरांमधून दरमहा ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. दुकाने, दवाखाने आणि इतर लहान व्यावसायिक आस्थापनांसाठी दरमहा ६० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील व्यापारी भागातून मोठ्या प्रमाणावर सुका व ओला कचरा निर्माण होत असल्याने व्यापारी वर्गालाही या शुल्काच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. शोरूम, फर्निचर दुकाने, ऑटोमोबाईल आस्थापना आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विक्री केंद्रांसाठी दरमहा १२० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय गोदामे, उपहारगृहे आणि हॉटेलांनाही समान दर लागू करण्यात आले आहेत..राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असलेल्या हॉटेलांसाठी अधिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. लॉजिंग आणि बोर्डिंग सुविधांसह चालणाऱ्या हॉटेलांना दरमहा १६० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. हॉटेल व्यवसायातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर अन्नकचरा निर्माण होत असल्याने त्याच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त खर्च होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.रुग्णालयांसाठीही स्वतंत्र शुल्क संरचना तयार करण्यात आली आहे. ५० खाटांपेक्षा कमी क्षमतेच्या रुग्णालयांकडून दरमहा १२० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार असून, ५० खाटांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या रुग्णालयांसाठी १८० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, धार्मिक संस्था तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी दरमहा ९० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे..कोणाला किती शुल्कघरगुती वापरकर्ते ५०दुकाने / दवाखाने ६०शोरूम / इलेक्ट्रॉनिक्स / फर्निचर १२०हॉटेल / उपहारगृह / गोदाम १२०लॉजिंग हॉटेल १६०५० खाटांखालील रुग्णालय १२०५० खाटांवरील रुग्णालय १८०शाळा / महाविद्यालय / कार्यालये ९०मंगल कार्यालय / थिएटर १०००मॉल / मल्टिप्लेक्स १५००फेरीवाले १५०.चित्रपटगृहासाठी वेगळे दरमनोरंजन आणि मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या ठिकाणांसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. विवाह कार्यालये, मंगल कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे आणि एक पडदा चित्रपटगृहांसाठी दरमहा १ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. तर खरेदी केंद्रे, मॉल्स आणि बहुपडदा चित्रपटगृहांसाठी दरमहा १ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.फेरीवाल्यांना दरमहा दीडशे रुपये शुल्कफेरीवाल्यांनाही नव्या शुल्क संरचनेत समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांच्याकडून दरमहा १५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सेवा पुरवठादार संस्थेला सर्व कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.