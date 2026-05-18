अकोला

Akola News: कचरा उचल सेवा आता सशुल्क;कचरा संकलनासाठी शुल्क जाहीर; घर, दुकाने, हॉटेल, रुग्णालये, मॉल्ससाठी स्वतंत्र दर

Akola Municipal Corporation Announces Garbage Collection Charges: अकोला महानगरपालिकेने शहरातील कचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी घरगुती, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक आस्थापनांसाठी नवीन मासिक कचरा संकलन शुल्क लागू केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: शहरातील वाढत्या घनकचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवून स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी अकोला महानगरपालिकेने विविध घटकांसाठी नवीन उपयोगकर्ता शुल्क जाहीर केले आहे. घरगुती वापरकर्ते, दुकाने, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, मॉल्स आणि चित्रपटगृहे यांच्यासाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले असून आता नियमित कचरा संकलन सेवेसाठी नागरिकांना शुल्क भरावे लागणार आहे.

