Akola Crime: घराच्या वादातून उफाळलेले वैर ठरले जीवघेणे; चुलत भावाची हत्या, अकोला रेल्वे स्थानकातून आरोपी अटकेत

अकोला : घराच्या मालकी हक्काच्या वादातून एका तरुणाने आपल्या चुलत भावावर चाकूने हल्ला करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना अकोला शहरातील बापू नगर परिसरात घडली. ही घटना धुलीवंदनच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळच्या सुमारास घडली असून या प्रकरणी अकोट फाईल पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रितीक अनिल बिहुणे असे आरोपीचे नाव असून विनीत विजय बिहुणे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. दोघेही चुलत भाऊ असल्याचे सांगितले जाते. घर आपल्या नावावर करून देण्याच्या कारणावरून आरोपी रितीक हा विनीतला वारंवार धमक्या देत होता. तो अनेकदा दारूच्या नशेत येऊन विनीतवर दबाव टाकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. फिर्यादी भारती हिरालाल धमेरीया यांनी दिलेल्या जबाबानुसार, धुलीवंदनच्या निमित्ताने परिसरात होळीचे कार्यक्रम सुरू होते..सायंकाळी सुमारे सहाच्या सुमारास या कार्यक्रमादरम्यान रितीक आणि विनीत यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला, मात्र काही वेळातच हा वाद तीव्र भांडणात बदलला. दरम्यान, संतापलेल्या रितीकने जवळील चाकू काढून विनीतच्या डाव्या छातीवर वार केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे विनीत गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली..जखमी अवस्थेत विनीतला तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. हल्ला केल्यानंतर आरोपी रितीक घटनास्थळावरून फरार झाला होता. दरम्यान, शेजारी राहणारे भारत शुक्लवारे आणि प्रीती शुक्लवारे यांनी तातडीने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. या घटनेनंतर बापू नगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. घटनेची माहिती मिळताच अकोट फाईल पोलीसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ (१) आणि ३ (५) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. .आरोपी फरार झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार केले. अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक शेख रहीम यांच्या पथकाने तांत्रिक आणि बौद्धिक कौशल्याचा वापर करून आरोपीचा माग काढला. तपासादरम्यान आरोपी भोपालकडे पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .Akola Crime: ३०० सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर पोलिसांची मोठी कारवाई; अकोला सिव्हिल लाईन छेडछाड प्रकरणातील आरोपी जेरबंद!.त्यानुसार पोलिसांनी अकोला रेल्वे स्थानक परिसरात सापळा रचला. अवघ्या दोन तासांत आरोपीचा ठावठिकाणा लागल्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईत एएसआय अनिस पठाण आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या आरोपीविरुद्ध अटकेची पुढील प्रक्रिया सुरू असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जनार्धन खंडेराव करीत आहेत..कौटुंबिक वादाचा शेवट दुदैवी अकोला शहरातील बापू नगर परिसरात घडलेल्या या घटनेमागे घराच्या मालकी हक्काचा वाद असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी रितीक अनिल बिहुणे हा मृत विनीत विजय बिहुणेला घर आपल्या नावावर करून देण्यासाठी वारंवार धमकावत होता. विशेष म्हणजे तो अनेकदा दारूच्या नशेत येऊन विनीतवर दबाव टाकत असल्याचेही समोर आले आहे. धुलीवंदनच्या निमित्ताने परिसरात रंगपंचमीचा उत्साह सुरू असताना दोघांमध्ये पुन्हा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला, मात्र काही क्षणातच परिस्थिती बिघडली आणि संतापाच्या भरात आरोपीने चाकू काढून विनीतच्या छातीवर वार केला. या घटनेमुळे बापू नगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कौटुंबिक वाद इतका टोकाला जाऊन एका तरुणाचा जीव गमवावा लागल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.