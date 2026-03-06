अकोला

Akola Crime: घराच्या वादातून उफाळलेले वैर ठरले जीवघेणे; चुलत भावाची हत्या, अकोला रेल्वे स्थानकातून आरोपी अटकेत

Akola News: घराच्या मालकी हक्काच्या वादातून एका तरुणाने आपल्या चुलत भावावर चाकूने हल्ला करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना अकोला शहरातील बापू नगर परिसरात घडली.
Akola Crime

Akola Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : घराच्या मालकी हक्काच्या वादातून एका तरुणाने आपल्या चुलत भावावर चाकूने हल्ला करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना अकोला शहरातील बापू नगर परिसरात घडली. ही घटना धुलीवंदनच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळच्या सुमारास घडली असून या प्रकरणी अकोट फाईल पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
police
crime
murder
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.