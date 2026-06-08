Akola: बंद उड्डाणपुलामुळे पोलिस व वैद्यकीय मदत मिळण्यास विलंब;पती-पत्नीचे अपघाती मृत्यू प्रकरण

अकोला: न्यू तापडिया नगरातील खरप येथील एका दाम्पत्याच्या मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याची बाब समोर आली आहे. या घटनेची माहिती सिविल लाईन पोलिसांना तातडीने देण्यात आली मात्र पोलिस एक तास उशिरा घटनास्थळावर पोहोचल्याने मृतकाना वेळेवर कोणतीच पोलिस व वैद्यकीय मदत तात्काळ मिळू शकली नाही. .सातव चौकातून अवघ्या पाच मिनिटांचा हा रस्ता आहे, मात्र न्यू तापडिया नगरात एखादी घटना घडल्यानंतर पोलिसांना किंवा रुग्णवाहिकेला येथे पोहचण्यासाठी रेल्वे स्टेशन, अकोट फाईल, दुबेवाडी, दमाणी हॉस्पिटल, व खरप असा ८ किलोमीटरचा फेरा पूर्ण करून यावे लागते..Jejuri Temple Incident : जेजुरी गडावर धक्कादायक घटना! भाविकांकडून पुजाऱ्याला मारहाण, नेमकं काय घडलं? .उड्डाणपूलाच काम आठ वर्षांपासून थंडबस्त्यात आहे, त्यातही निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे प्रशासनाने गेल्या दीड वर्षापासून तीन चाकी व चार चाकी वाहनांना या भागात प्रवेश बंदी केली.आजही काम पूर्णता ठप्प पडले. एकही मजूर येथे हजर नाही, मग नागरिकांची कोंडी का करता ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तातडीची वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने अनेक रुग्णांचे जीव गेले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात हाल सुरू आहेत. गेल्या आठ वर्षापासून हा प्रश्न प्रलंबित असताना एकाही लोकप्रतिनिधीला याबाबत आवाज उठवता आलेला नाही हे विशेष..५० हजार लोकांना रोज होतोय मनस्तापअकोला शहराला जोडणारा मुख्य रस्ता हा न्यू तापडिया नगरातून जातो. याच रस्त्यावरील पूल आठ वर्षापासून अपूर्ण आहे. या मार्गावरून दररोज ५० हजार पेक्षा जास्त लोक ये-जा करतात. दर्यापूर मार्गावरील रामतीर्थ, मैसांग, आपातापा, आखातवाडा, आपोटी खुर्द, आपोटी बु, घुसर, खरप, पाचपिंपल, आणि न्यू तापडिया नगर या भागातील लोकांना आठ वर्षापासून मानसिक त्रास होत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कामाला गती आली होती. निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती झाली आहे..Video : स्वामी समर्थांच्या कृपेने गायत्री बनून गंगा येणार, गोवर्धनला मिळणार कर्मांची शिक्षा!.श्रेय घेण्यासाठी धावपळन्यू तापडिया नगर उड्डाणपुलाचा बांधकाम खर्च ५४ कोटीवरून १०४ कोटींवर गेला. निधी मंजूर झाला असा गवगवा करून श्रेयवादाचे पोस्टर्स सुध्दा लागले. मात्र प्रत्यक्षात कामाला अजिबात सुरुवात झाली नाही. सद्यस्थितीत दररोज न्यू तापडिया नगर रेल्वे गेटवर अर्धा अर्धा तास दुचाकीस्वारांना उभे राहावे लागते तर रुग्णांना किंवा अंत्ययात्रा नेण्यासाठी दमानी हॉस्पिटल मार्गे अकोट फाईल रेल्वे स्टेशन असा प्रवास करावा लागतो. ५ जून रोजी साडेपाच वाजता घडलेल्या अपघातात विजय पांडुरंग इंगळे व त्यांची पत्नी प्रतिभा यांचा करून अंत झाला. यांना दोन मुली असून आज रोजी त्यांचे मातृ आणि पितृ क्षेत्र हरवले आहे. अत्यंत शोकाकुल वातावरणात या दांपत्यावर खरप स्मशानभूमी येथे सायंकाळी एकाच वेळी अंत्यसंस्कार पार पडले. निगरगट्ट अधिकारी आणि प्रशासन यांना या समस्येचे काहीच देने घेणे नाही, असा आरोप या भागातील नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.