अकोला

Akola: बंद उड्डाणपुलामुळे पोलिस व वैद्यकीय मदत मिळण्यास विलंब;पती-पत्नीचे अपघाती मृत्यू प्रकरण

Delayed Emergency Response Raises Serious Concerns: अकोल्यातील न्यू तापडिया नगर येथील अपूर्ण उड्डाणपुलामुळे पोलिस आणि रुग्णवाहिका सेवेला मोठा फेरा मारावा लागत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: न्यू तापडिया नगरातील खरप येथील एका दाम्पत्याच्या मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याची बाब समोर आली आहे. या घटनेची माहिती सिविल लाईन पोलिसांना तातडीने देण्यात आली मात्र पोलिस एक तास उशिरा घटनास्थळावर पोहोचल्याने मृतकाना वेळेवर कोणतीच पोलिस व वैद्यकीय मदत तात्काळ मिळू शकली नाही.

Loading content, please wait...
Akola
Flyover Bridge
flyover