Akola News: निधीच्या घोषणेनंतरही ‘ब्रिज’चे काम ठप्प; नऊ वर्षांपासून रखडले काम; ५४ कोटीची घोषणा; प्रत्यक्षात निधी केव्हा मिळणार?

अकोला: शहरातील न्यू तापडिया नगर परिसरातील गेट क्रमांक ३८ येथील रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रकल्प गेल्या सुमारे नऊ वर्षांपासून रखडलेला असून हजारो नागरिकांना दररोज हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झालेले असतानाही उर्वरित कामासाठी आवश्यक असलेला ५४ कोटी निधी प्रत्यक्षात उपलब्ध न झाल्यामुळे प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प झाल्याचा आरोप होत आहे..या उड्डाणपुलामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार असून न्यु तापडिया नगर व परिसरासह शहरातील अनेक भागांतील नागरिकांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र कामाच्या संथ गतीमुळे आणि निधीअभावी हा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत चालल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..मागील महिन्यात या प्रकल्पासाठी ५४ कोटी निधी मंजूर झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली होती.पुलाचे उर्वरित काम लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती..मात्र यानंतर जवळपास एक महिना प्रतीक्षा करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग येथे चौकशी केली असता विभागाकडे कोणताही निधी अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे निधी मंजुरीबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून नागरिकांची दिशाभूल झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.."गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेल्या या उड्डाणपुलामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मागील महिन्यात या प्रकल्पासाठी ५४ कोटी निधी मंजूर झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, बांधकाम विभागाकडे कोणताच निधी प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. नागरिकांच्या भावनांशी आणि सुरक्षेशी खेळ सुरूच राहिल्यास न्यु तापडिया नगर परिसरातील नागरिकांच्या वतीने तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारण्यात येईल."-निलेश देव, नगरसेवक तथा गटनेता, वंचित बहुजन आघाडी, अकोला.नागरिक त्रस्तगेल्या दीड वर्षांपासून गेट क्रमांक ३८ बंद ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे परिसरातील हजारो नागरिकांना दररोज मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग वापरावा लागत असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि इंधन खर्च वाढत आहे. उन्हाळ्यात ४४ अंश तापमानात नागरिकांना १५ ते २० मिनिटे उन्हात उभे राहावे लागते. शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे.