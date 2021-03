काटेपूर्णा बॕरेज सुप्रमा साठी श्रेयस्पर्धा ; ग्रामस्थ उदासीन

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : मूर्तिजापूर तालुक्यातील रखडलेल्या तीन बॕरेज प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पाची सुप्रमा (सुधारीत प्रशासकीय मान्यता) काल मंत्रालयात मंजूर होताच या मंजुरातीचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली असून ग्रामस्थ या स्पर्धेबाबत उदासीन आहेत.

पूर्णा नदीवरील घुगशी बॕरेज, काटेपूर्णा नदीवरील मंगरूळ कांबे जवळचा काटेपूर्णा बॕरेज व उमा नदीवरील रोहण्या जवळचा उमा बॕरेज हे तीन प्रकल्प गेली १५ वर्षे रखडली आहेत. २००७ मध्ये तत्कालिन आमदार प्रा.तुकाराम बिरकड यांनी आणलेले हे प्रकल्प त्यांची कारकीर्द संपल्यावर रखडले. घुंगशी बॕरेजचे काम बऱ्यापैकी झाले असून जलवाहिण्या टाकण्याचा शेवटचा टप्पा रखडला आहे. काटेपूर्णा आणि उमा प्रकल्प तर प्रचंड रखडले आहेत. २३७ कोटीच्या ५ हजार ५१० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणणाऱ्या उमा आणि ५३३.८१ कोटीच्या ४ हजार १३७ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या सुप्रमा संबंधित जलसंपदा विभागाने मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत. त्यापैकी काटेपूर्णा प्रकल्पाची सुप्रमा काल मंजूर झाली आणि श्रेयाची दावेदारी सुरू झाली. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील या श्रेयस्पर्धेमुळे काटेपूर्णा बॕरेज प्रकल्प क्षेत्रातील ग्रामस्थ मात्र कमालीचे अस्वस्थ आहेत. काहीं प्रश्न आहे, 'बारा वर्षात आत्ताच कसा कळवळा आला?', तर काहींचा प्रश्न आहे, 'अगदी परवापर्यंत आपण, कुणी गाऱ्हाणे घेऊन आलेच नाही, असे सांगत उदासीन होतात आणि काल एकदम सुप्रमा घेऊन आलात ?' (संपादन - विवेक मेतकर)

