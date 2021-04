लग्नााला जातायं, तर करावी लागणार कोरोना चाचणी!

अकोला ः जिल्ह्यात कोविड संसर्गाचा प्रतिरोध करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात विवाह सोहळ्यात ५० जणांच्या उपस्थितीस परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, विवाह सोहळ्यासाठी आलेल्या पाहुने मंडळींनीही कोविड चाचणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. जिल्ह्यात लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष पथके तयार केली आहेत. विवाह सोहळ्यात बाहेरगावाहूनही पाहुणे येत असतात. विवाह सोहळ्यासाठी उपस्थित संख्या मर्यादेचे पालन करतानाच विवाह सोहळ्यासाठी आलेल्या पाहुणे मंडळींनीही चाचणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अतिजोखमीतील व्यक्तींच्या कोरोना चाचण्याचे निर्देश

जिल्ह्यात कोविड संसर्गाचा प्रतिरोध करण्यासाठी कोविड पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या निकट व दूरस्थ संपर्कातील अतिजोखमीच्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्या चाचण्या प्राधान्याने कराव्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरस्निंगद्वारे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेशी संवाद साधला व आढावा घेतला.

सुटीमध्ये चाचण्या वाढवा

येत्या तीन दिवसांत सुट्यांच्या कालावधीत नियोजन करून अधिकाधिक लोकांच्या चाचणी कराव्या. पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची संपर्क साखळी तपासून त्यातील व्यक्तींच्या चाचण्या ह्या प्राधान्याने कराव्या. जिल्हा प्रशासनाने आठवडी बाजार सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. या आठवडी बाजारात दुकाने लावणाऱ्या व्यापारी व त्यांच्याकडील कामगारांनीही कोविड चाचणी करणे बंधनकारक आहे. बाजारात दुकान लावताना कोविड निगेटिव्ह असल्याचा अहवाल सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालये, दवाखाने [येथे तपासणीसाठी व कोविड लक्षणांसारखी लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांच्या आरोग्य स्थितीवर लक्ष ठेवा. त्यासाठी पथके गठीत करा. याबाबत जनजागृतीही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी दिले. (संपादन - विवेक मेतकर)

