कोरोनाने आणखी घेतला चौघांचा बळी, २६१ नवे रुग्ण आढळले

अकोला ः कोरोनामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त चार रुग्णांचा मंगळवारी (ता. ६) बळी गेला. याव्यतिरिक्त २६१ नवे रुग्ण आढळले. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या तीन हजार ८२७ झाली आहे. मंगळवारी होम आयसोलेशन मधील ३१० व इतर ठिकाणी उपचार घेत असलेल्या ३८७ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. कोरोना संसर्ग तपासणीचे मंगळवारी (ता. ६) १ हजार १४९ अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी ९९२ अहवाल निगेटिव्ह तर १५७ अहवाल पॉझिटिव्ह आले. याव्यतिरिक्त रॅपिडच्या चाचणीत सुद्धा २८ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आढळल्याने नवे २६१ जण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यासोबतच चार जणांचा मृत्यू सुद्धा झाला. त्यात पहिला रूग्ण देवरावबाबा चाळ, अकोला येथील ६३ वर्षीय महिला होत्या. त्यांना ५ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आले होते. दुसरा मृत्यू डाबकी रोड येथील ६२ वर्षीय पुरुषाचा झाला. त्यांना २७ मार्च रोजी उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. तिसरा मृत्यू खासगी रुग्णालयात अकोट येथील ६२ वर्षीय पुरुष रुग्णाचा झाला. या रुग्णास २ एप्रिल रोजी दाखल केले होते. चौथा मृत्यू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बाळापूर येथील ६० वर्षीय पुरुष रुग्णाचा झाला. या रुग्णास १ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आले होते. सदर चार बळीनंतर आता जिल्ह्यातील मृतकांची संख्या ४७८ झाली आहे.

------------------

या भागात आढळले नवे रूग्ण

मंगळवारी सकाळी १२९ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यात ४४ महिला व ८५ पुरुषांचा समावेश आहे. त्यात अकोट येथील नऊ, महागाव बु., जठारपेठ, मलकापूर, कौलखेड व मूर्तिजापूर येथील प्रत्येकी पाच व इतर भागातील रहिवाशांचा समावेश आहे. सायंकाळी २८ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यात १० महिला व १८ पुरुष रुग्णांचा समावेश आहे.

--------------

कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह - २९२९५

- मृत - ४७८

- डिस्चार्ज - २४९९०

- ॲक्टिव्ह रुग्ण - ३८२७ (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news Corona took another four victims, 261 new patients were found