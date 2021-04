रात्री ९ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत जमावबंदी व संचारबंदी लागू

अकोला ः जिल्ह्यातील कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव लक्षात घेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात रात्रीचे ९ वाजतापासून ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत रात्रीची जमावबंदी व संचारबदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी निर्गमित केले आहेत. याकाळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतरांना मुक्त संचार करता येणार नाही.

संचारबंदीतून यांना मुभा

शासकीय तसेच खाजगी ॲम्बुलन्स सेवा, रात्रीच्या वेळेस सुरू राहणारी औषधीची दुकाने, कर्तव्यावरील पोलिस व आरोग्य तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा वाहने, कर्तव्यावरील रुग्ण वाहतूक व हॉस्पीटल मधील डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफ, अत्यावश्यक सेवा, वीज, पाणी पुरवठा, दुरसंचार, औषधींची वाहने, अग्नीशमन, बँक व एटीएममध्ये पैसे भरणारी वाहणे व कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, जीवनावश्यक वस्तुची सेवा, वस्तू व माल यांची वाहतूक व कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, प्रसार माध्यम व त्यांचे प्रतिनिधी, वृत्तपत्र छपाई व वृत्तपत्र विक्रेते, रात्रीच्या वेळेस सुरू राहणारे पेट्रोल पंप व हायवेवरील पेट्रोल पंप व ढाबे, रेल्वेने तसेच एसटी बस व प्रायव्हेट लक्झरीने उतरणाऱ्या प्रवाशांसाठी ऑटोरिक्षा. तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेली वाहने व अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्ती यांना संचारबंदीच्या कालावधीत मुभा राहिल.

आदेश भंग केल्यास फौजदारी कारवाई

संचारबंदी व जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघ करणारे संबंधित व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलिस स्टेशनचे पोलिस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कार्यवाही केल्या जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

