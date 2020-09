चतारी (जि.अकोला) : पातुर तालुक्यातील चान्नी पोलीस स्टेशन अंतर्गत सुकळी शेत शिवारात किरकोळ कारणावरून आधी जीवघेणा हल्ला केला नंतर गावठी दारूने पेटवून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी 13 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजताच्या सुमारास घडली आहे. राजाराम तुकाराम हिवराळे 55 असे मृतकाचे नाव आहे. आरोपी विकास बाबूसिंग राठोड,व मृतक राजाराम हिवराळे, हे दोघे जण एका शेत मालकाच्या शेतात मजुरी करीत होते. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा रविवारी सायंकाळी किरकोळ कारणावरून आरोपी विकास राठोड, यांनी राजाराम हिवराळे यांच्यावर कुर्‍हाडीने जीवघेणा हल्ला केला, नंतर दारूने पेटवून दिल्यावर गंभीर अवस्थेमध्ये हिवराळे, याला जवळील नाल्याच्या काठावर टाकून दिले सदर घटनेची माहिती मिळताच चान्नी पोलिस स्टेशनला मिळाली. प्रभारी ठाणेदार सचिन यादव यांच्या मार्गदर्शनात आदिनाथ गाठेकर, पद्माकर पातोंड, किरण गवई, रावसाहेब बुधवंत, सुधाकर करवते, खत्री, संतोष जाधव, यांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठून गंभीर झालेल्या राजाराम हिवराळे, याला अकोला येथे उपचारासाठी हलविले परंतु रस्त्यातच त्याचा मृत्यू झाला पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून आरोपीस अटक केली आहे, रात्री उशिरापर्यंत आरोपी विकास राठोड, यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पुढील तपास चान्नी पोलिस करीत आहे. विकास राठोड,हा गुंड पर्वतीच्या असून,त्यांनी अनेक जणांना मारहाण जीवघेणा हल्ला असे कृत्य केले आहे. त्याच्या विरुद्ध चान्नी पोलिसात अनेक गुन्हे दाखल आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव पोलिसांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पाठवावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. याप्रकरणी पुढील तपास चान्नी पोलिस करीत आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

