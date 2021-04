अखेर मनपाला आली जाग, डासांपासून मुक्तीसाठी सोडियम हाईपोक्लोराईडची फवारणी

अकोला : बदलेल्या हवामानामुळे व स्वच्छतेच्या अभावी शहरातील नदी काठाच्या परिसरासोबतच इतर परिसरातही डासांचा प्रार्दुभाव मोठ्याप्रमाणात वाढला होता. याबाबत नगरसेवकांनी तक्रारी केल्यानंतर मनपा प्रशासनाला जाग आली असून, शहराच्या विविध भागात सोडियम हाईपोक्लोराईची फवारणी करण्यास सुरुवात झालली आहे.

केवळ नदीकाठचा परिसरच नव्हे तर शहराच्या विविध भागात महापालिकेने सोडीयम हाईपो क्लोराईडच्या फवारणीस प्रारंभ केला आहे. ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले, त्या भागात सेपीया-२०० या औषधाची फवारणी केली जात आहे. शहरात डासांचा प्रार्दुभाव वाढल्याने यावर त्वरित उपाय योजना कराव्यात, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक गिरीश जोशी यांनी प्रशासनाकडे काही दिवसांपूर्वीच एका निवेदनातून केली होती. मोर्णा नदीत दोन्ही बाजूने शहरातील सांडपाणी सोडले जाते. नदीत साचलेल्या पाण्यामुळे डासांचा प्रार्दुभाव वाढला आहे. परिणामी गुलजारपूरा, तपे हनुमान परिसर, मोहता मिल परिसर, दगडीपूल, सावतराम चाळ, काळा मारोती परिसर, जयहिंद चौक, किल्ला परिसर, हरिहर पेठ, रमाबाई आंबेडकर नगर, बलोदे ले-आऊट, हिंगणा परिसर, अनिकट, कमला नेहरु नगर, खोलेश्वर, रजपुतपुरा, रिगल टॉकीज, राम नगर परिसरासह नदीकाठच्या सर्वच भागांना डासांच्या प्रार्दुभावाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एखादवेळी तापाची साथ पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरात कोरोना रुग्णाच्या संख्येत वाढ होत असताना डासांमुळे सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या उद्रेकाची वाट न पाहाता, नदीकाठ परिसरासह शहराच्या सर्वच भागात फवारणी करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. (संपादन - विवेक मेतकर)

