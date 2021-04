पुन्हा ‘मिनी लॉकडाउन’,  ३० एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व प्रतिष्ठाने बंद

अकोला ः कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार मंगळवार, ता. ५ एप्रिलपासून ३० एप्रिलपर्यंत पुन्हा ‘मिनी लॉकडाउन’ लावण्यात आला आले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सोमवारी रात्री दिलेल्या आदेशानुसार सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व प्रतिष्ठाने बंद राहतील. शुक्रवारी रात्री ८ पासून ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत संपूर्ण बंद राहणार आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व अपुऱ्या पडत असलेल्या आरोग्य सेवा बघता राज्यात आठवडा अखेरीस संपूर्ण लॉकडाउनचा आदेश राज्य शासनाने रविवारी दिला होता. दुसऱ्याच दिवशी जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा वगळता जिल्ह्यात इतर सर्व प्रतिष्ठाने व सेवा बंद ठेवण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी काढला. त्यानुसार सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत जमावबंदी राहील. या काळात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना मुक्त फिरण्यास बंद राहील. अत्यावश्यक असेल त्यांनाच बाहेर पडण्यास मंजुरी असेल. शुक्रवारी रात्री ८ पासून ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

हे राहील सुरू

- सर्व खासगी व शासकी रुग्णालये, उपचार केंद्र, वैद्यकीय सेवा, औषधी दुकाने

- किराणा, भाजीपाला दुकाने, दुग्ध केंद्र, बेकरी, मिठाई व इतर खाद्यगृहे सुरू

- सार्वजनिक वाहतूक सेवा- रेल्वे, टॅक्सी, ऑटोरिक्षा, बस सेवा

- स्थानिक प्रशासनाकडून पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणारी सर्व प्रकारची कामे

-मालवाहतूक, कृषिसंबंधी असलेल्या सर्व सेवा, दुकाने

- सर्व मान्यताप्राप्त प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वृत्तपत्रसेवा

-सर्व प्रकारची वृत्तपत्रे यांना छपाई व वितरणाची परवानगी असेल

- पेट्रोल पंप सुरू राहतील, गॅस वितरण प्रणाली सुरू राहील हे राहील बंद

- शाळा-महाविद्यालये बंद, दहावी, बारावीसाठी सुट

- सर्व प्रकारची खासगी कोचिंग क्लासेस व प्रशिक्षण केंद्र बंद राहतील

-अत्यावश्यक सेवेमधील दुकाने वगळता इतर सर्व प्रकारची दुकाने, बाजारपेठा, मार्केट, मॉल्स बंद राहतील

- जिल्ह्यातील सर्व आठवडी बाजार बंद

- सर्व प्रकारची सार्वजनिक उद्याने, मैदाने

- सर्व प्रकारची सिनेमागृह, नाट्यगृह, प्रेक्षकगृहे बंद राहतील.

- हॉटेल्स, रेस्टॉरेंट, खाद्यगृहे यांना केवळे पार्सल व घरोपच सेवा देण्याकरिता सोमवारी सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत परवानगी राहील. शुक्रवार रात्री ८ ते सोमवारी सकाळी ७ पर्यंत केवळ घरपोच सेवा देता येईल.

- सर्व प्रकारची धार्मिक स्थळे बंद राहतील.

- सर्व प्रकारची कटींगची दुकाने बंद राहतील. (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news Mini lockdown again, all essential services closed from today till April 30