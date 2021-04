थरारक रात्र; जुने शहरात मित्रानेच मित्राचा खून

अकोला ः शनिवारची रात्र अकोला शहरासाठी थरारक ठरली. जुने शहरात मित्रानेच मित्राचा खून केला तर जठारपेठ परिसरातही आपसी वादातून युवकाचा खून करण्यात आला. जुने शहरातील आरोपीला पोलिसांना अटक केली असून, जठारपेठममधील युवकाच्या मारेकऱ्यांना रविवारी उशिरा ताब्यात घेतले. या युवकाचे मारेकरीही त्याचेच मित्र असल्याची माहिती आहे. जुने शहरातील शिवसेना वसाहत येथील रहिवासी बाबूलाल शेळके व अमर ऊर्फ विकी अग्रवाल हे दोघे मित्र असून, शनिवारी रात्री ते दोघे जण सोबत होते. यावेळी अमर व बाबूलाल या दोघांमध्ये वाद झाला. या वादातूनच अमरने बाबूलाल यांना मस्करीने लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या कारणामुळे दोघांमध्ये आणखी वाद वाढल्याने या वादातूनच अमर अग्रवाल याने बाबूलाल शेळके यांच्या मानेवर जोरात लाथ मारल्याने शेळके यांचा जमिनीवर कोसळून मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच जुने शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी अमर ऊर्फ विकी अग्रवाल यास तातडीने अटक केली. शनिवारी खुनाची दुसरी घटना जठारपेठे परिसरात उघडकीस आली. रामदासपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जठारपेठ परिसरात असलेल्या रिजन्सी लॉन्सच्या पाठीमागे याच परिसरातील रहिवासी असलेल्या एका युवकाची हत्या करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली. या हत्येनंतर अज्ञात मारेकरी फरार झाले असून, पोलिस त्यांच्या मागावर आहेत. दिवेकर आखाडा परिसरात असलेल्या अन्नपूर्णा अपार्टमेंटमधील रहिवासी सौरभ किशोर सुळे हा युवक त्याच्या मित्रांसोबत रिजन्सी लॉन्सच्या पाठीमागे शनिवारी सायंकाळी बसलेला होता. यादरम्यान सौरभच्या मित्रांनी या ठिकाणी मद्यप्राशन केल्याची माहिती आहे. मद्यप्राशन केल्यानंतर त्यांच्यात आपसात वाद सुरू झाला. या वादातच पैशाच्या देवाण-घेवाणीचाही विषय निघाल्याने, तसेच नशेत असलेल्या युवकांनी सौरभला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण सुरू केली. अशातच मारेकऱ्यांनी सौरभच्या छातीवर व पोटात लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याने त्याचा जागेवरच मृत्यू झाला. या घटनेतील सुनील वाडेकर, उमेश सुखदेवे, अमोल व वाघमारे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news; Murder of a friend by a friend in the old city