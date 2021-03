पुढील तीन दिवस उष्णतेचे!, हवामान विभागाने दिला उष्णतेच्या लाटीचा इशारा

अकोला : गेल्या दोन दिवासांपासून तापमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. तापमानातील ही वाढ आणखी काही दिवस कायम राहणार आहे. अकोला जिल्ह्यात १ एप्रिलपर्यंत उष्णतेच्या लाटची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवस अकोला शहर व जिल्‍ह्यात उष्णतेची लाट राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

विदर्भातील तापमानात गेल्या आठ दिवसांपासून चढ-उतार होत आहे. अकोल्यात गत आठवड्यात ढगाळ वातावरण राहिल्याने उष्णता जाणवली नाही. मात्र शनिवारपासून पुन्हा तापमानात वाढ झाल्याने अकोलाचा पारा चाळीशी पार गेला आहे. रविवारी (ता.२९) विदर्भात सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाच्या तापमानाची नोंद अकोल्यात झाली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केल्याने विदर्भातील तापमान वाढत आहे. उन्हाची लाट आणखी तीन दिवस कायम राहणार असल्याने नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलंय.

.......................

गत वर्षीही याच काळात आली होती उष्णतेची लाट

गतवर्षी व त्यापूर्वी २०१९ मध्ये ३० मार्च ते ४ एप्रिल या काळात विदर्भासह अकोला जिल्ह्यात उष्णतेची लाट जाणवली होती. या काळात दोन्ही वर्षी तापमान ४४ ते ४६ अंश सेल्सिअस होते. यावर्षी पुन्हा १ एप्रिलपर्यंत उष्णतेची लाट राहणार असल्याचा इशारा नागपूर वेधशाळेने दिला आहे.

................................

या गोष्टींची काळजी घ्या

- वाढत्या तापमानात अती कष्टाची कामे करणे करणे टाळावे.

- सैल आणि फिकट रंगाचे कपडे वापरा.

- उन्हात काम करताना गॉगल, टोपी किंवा रुमाल यांचा अवश्य वापर करा.

- पाणी व द्रव पदार्थांचा जास्तीत समावेश ठेवा. नीरा, नारळपाणी, सरबते घ्या.

- ठराविक वेळाने मीठ आणि साखर घातलेले पाणी प्यावे. शरीरातील ऊर्जा टीकून राहण्यासाठी त्याचा फायदा होतो.

- मद्यसेवन, चहा, कॉफी आणि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स घेतल्याने शरीर जास्त डिहायड्रेट होते.

- आपले घर, ऑफीस थंड राहील याची काळजी घ्या. पडदे, झडपा, सनशेड बसवा आणि रात्री खिडक्या उघडया ठेवा. त्यामुळे नैसर्गिक हवा मिळेल.

- उष्माघाताचा त्रास झालाच तर रुग्णाच्या शरीराचे तापमान कमी करण्यासाठी रुग्णाला गार पाण्याने आंघोळ घालावी, त्याला वातानुकूलीत खोलीत ठेवावे, त्याच्या कपाळावर गार पाण्याच्या पट्ट्या ठेवाव्यात. (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news The next three days of heat !, the weather department warned of a heat wave